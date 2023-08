Munmun Dutta: बुर्का पहन UAE में मस्जिद जाने पर ट्रोल हुईं TMKOC की ‘बबीता जी’, लगे जय श्रीराम के नारे, लोग बोले- ‘हिंदू हो…’

Munmun Dutta Trolls to Enter in Dubai Masjid: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फेम बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) मस्जिद जाने पर ट्रोल हो गईं। उनकी तस्वीरों पर लोग जय श्रीराम के नारे लगा रहे हैं।

मुनमुन दत्ता मस्जिद जाने पर हुईं ट्रोल। (Photos- Munmun dutta/Insta)

पढ़ें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram