स्टैंडअप कॉमेडियन और अभिनेता मुनव्वर फारूकी ने हाल ही में अपनी दूसरी शादी और जिंदगी के मुश्किल दौर को लेकर खुलकर बात की। सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट में मुनव्वर ने बताया कि बिग बॉस 17 जीतने के बाद उनकी जिंदगी में ऐसा दौर आया, जब वह गलत दिशा में जा रहे थे। उन्हें मिलने वाली लोकप्रियता और महिलाओं का ध्यान उनकी जिंदगी पर बुरा असर डाल रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि यह सब उनके और उनके बेटे के लिए ठीक नहीं है।

‘बिग बॉस 17’ के बाद बदल गई थी मुनव्वर की जिंदगी

मुनव्वर फारूकी ने जनवरी 2024 में बिग बॉस 17 का खिताब जीता था। शो के दौरान उनकी निजी जिंदगी काफी चर्चा में रही थी। शो में आयशा खान ने एंट्री लेकर उन पर शादी का वादा करके पीछे हटने और उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। हालांकि, मुनव्वर ने शादी का वादा करने की बात से इनकार किया था।

शो जीतने के बाद मुनव्वर को काम और लोकप्रियता दोनों मिलने लगे। लेकिन इस दौरान उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव महसूस हुए। उन्होंने बताया कि बिग बॉस में आने से पहले उन्हें पता चला था कि उनकी पूर्व पत्नी दूसरी शादी कर रही हैं और वह अपने बेटे को साथ नहीं ले जा रही हैं। ऐसे में मुनव्वर अपने बेटे को अपने पास लाना चाहते थे।

उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उस समय उनका बेटा 5-6 साल का था और उसे मां की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने अपनी बहन से छह महीने तक बेटे की देखभाल करने को कहा था। मुनव्वर ने सोचा था कि बिग बॉस से लौटने के बाद वह बेटे को अपने साथ रखेंगे।

‘मैं गलत दिशा में जा रहा था’

मुनव्वर ने बताया कि बिग बॉस जीतने के बाद फरवरी से अप्रैल तक उनकी जिंदगी में काफी हलचल रही। उन्हें महिलाओं का बहुत ध्यान मिल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह सब उनके लिए सही नहीं है।

उन्होंने कहा, “बिग बॉस जीतने के बाद मुझे बहुत काम मिलने लगा था। आर्थिक रूप से भी मैं सुरक्षित हो गया था, लेकिन मुझे जो अटेंशन मिल रही थी, वह मेरे लिए अच्छी नहीं थी। मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे और मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मेरे परिवार और बहनों की जिम्मेदारी भी थी।”

मुनव्वर ने आगे बताया कि वह नमाज पढ़ते हुए रोते थे और अल्लाह से अपनी जिंदगी में ठहराव लाने की दुआ करते थे। उन्होंने कहा, “मैं 3-4 दिनों तक लिविंग रूम में खुद को बंद करके बैठा रहा। पूरी दुनिया बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब भी मैं बाहर जाता था तो मुझे खुद से नफरत होने लगती थी। मुझे वह जिंदगी पसंद नहीं थी। यह एक संकेत था कि मैं शादी करना चाहता हूं।”

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एक महीने में मेहजबीन से कर ली शादी

मुनव्वर ने बताया कि उनकी मुलाकात मेहजबीन कोटवाला से एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। करीब डेढ़ साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी और उन्होंने साथ में एक तस्वीर भी खिंचवाई थी। रमजान के बाद दोनों ने एक-दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद मेहजबीन ने उन्हें एक तोहफा भेजा और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई।

मुनव्वर ने बताया कि करीब एक हफ्ते बातचीत करने के बाद उन्होंने मेहजबीन से मिलने की इच्छा जताई। मेहजबीन पेशे से मेकअप आर्टिस्ट हैं। पहली मुलाकात में ही मुनव्वर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हालांकि, मेहजबीन इस प्रपोजल से हैरान रह गई थीं। उन्होंने अपने परिवार से बात करने और मुनव्वर के बारे में जानने के लिए कुछ समय मांगा।

मुनव्वर ने बताया कि मेहजबीन ने करीब एक हफ्ते तक उनके बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद दोनों ने एक महीने के भीतर शादी कर ली। मुनव्वर ने मई 2024 में मेहजबीन से निकाह किया था।

बेटी के जन्म के बाद पूरी हुई परिवार की ख्वाहिश

मुनव्वर ने बताया कि उनकी पत्नी मेहजबीन की भी पहली शादी से एक बेटी है। शादी के बाद उन्होंने मेहजबीन की बेटी को भी अपनी बेटी की तरह अपनाया। इस साल मई में दोनों के घर बेटी बरिराह का जन्म हुआ।

मुनव्वर ने कहा कि वह हमेशा से चाहते थे कि उनका परिवार एक बेटे और एक बेटी के साथ पूरा हो। मेहजबीन की बेटी के घर आने के बाद उन्हें लगा कि उनकी यह ख्वाहिश पूरी हो गई है। वहीं, बरिराह के जन्म ने उन्हें बेटी के शुरुआती दिनों को करीब से जीने का मौका दिया।

उन्होंने कहा, “जब मैंने दूसरी शादी की तो मेरी पत्नी की एक बेटी थी। जिस दिन वह घर आई, मैंने एक बेटी का स्वागत किया। मैं उससे बहुत जुड़ा हुआ हूं। बरिराह के आने से मुझे बेटी के बचपन का वह शुरुआती दौर जीने का मौका मिला, जिसे मैं पहले मिस कर चुका था। उसके जन्म के बाद मेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई, जो पहले कभी नहीं थी। मैं इतना खुश पहले कभी नहीं रहा।” वर्कफ्रंट की बात करें तो मुनव्वर फारूकी इन दिनों कलर्स टीवी के शो ‘पति, पत्नी और पंगा 2’ को होस्ट कर रहे हैं।