70 के दशक की दिग्गज अभिनेत्री मुमताज आज 31 जुलाई अपना 78वां जन्मदिन मना रही हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनके तेवर पहले जैसे ही हैं। फिल्मों में वापसी को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वह कमबैक के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी की मां या बुजुर्ग महिला का किरदार निभाने में उनकी दिलचस्पी नहीं है।

पिछले साल दिए में एक इवेंट के दौरान पैपराजी ने उनसे पूछा कि उनके फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर दोबारा देखना चाहते हैं, तो वह कमबैक की खुशखबरी कब देंगी? इस पर मुमताज ने बेबाक अंदाज में कहा, “देखिए, बुड्ढी-वुड्ढी का रोल तो मैं करने वाली हूं नहीं। जैसी मैं लगती हूं, वैसा रोल अभी ऑफर हुआ नहीं है। जब होगा, तब सोचूंगी।”

मुमताज ने आगे कहा कि उन्हें उसी तरह का किरदार चाहिए जो उनकी पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस के मुताबिक हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ वापसी के लिए वह कोई भी रोल स्वीकार नहीं करेंगी।

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मां का रोल करने से किया इनकार

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा, “मुझे वैसे ऑफर नहीं आ रहे हैं जैसे मुझे चाहिए। किसी की मां का रोल हो, करने वाली नहीं हूं। नहीं…” उनके इस बयान से साफ है कि वह दमदार और प्रभावशाली किरदार के साथ ही बड़े पर्दे पर लौटना चाहती हैं।

सोशल मीडिया पर बंटी राय

मुमताज के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने उनकी बेबाकी की तारीफ की, जबकि कई यूजर्स ने इसे उम्र के साथ मेल न खाने वाला बयान बताया।

एक यूजर ने लिखा, “आपको स्वीकार करना होगा कि अब आप जवान नहीं रहीं, हीरोइन का रोल नहीं मिलेगा।” वहीं दूसरे ने टिप्पणी की, “शायद इन्होंने अभी तक बढ़ती उम्र की हकीकत को स्वीकार नहीं किया।”

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अपने कुछ इंटरव्यू के कारण मुमताज लगातार सुर्खियों में हैं। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी, शर्मिला टैगोर के साथ अपने प्रोफेशनल मुकाबले और कई पुराने किस्सों पर खुलकर बात की थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि सैफ अली खान पर हमले की घटना के बाद उन्होंने उनका हालचाल नहीं पूछा।

78वें जन्मदिन के मौके पर भी मुमताज का यह बेबाक अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। अभिनेत्री का कहना है कि अगर उन्हें उनकी छवि के अनुरूप मजबूत और सम्मानजनक किरदार मिलेगा, तभी वह फिल्मों में वापसी पर गंभीरता से विचार करेंगी।