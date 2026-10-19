मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना ने एक बार फिर अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी मुंबई के गैंगस्टर अपने इलाके के लोगों को ही गोलीबारी और हत्या जैसी वारदातों के लिए इस्तेमाल करते थे लेकिन अब जांच में उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों से आए युवकों के नाम सामने आ रहे हैं। यानी अपराध की साजिश कहीं और तैयार होती है और उसे अंजाम देने के लिए शूटर किसी दूसरे शहर से पहुंचते हैं। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर अंडरवर्ल्ड के काम करने का यह तरीका कैसे बदला?

1980 और 1990 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कई बड़े गैंग सक्रिय थे। इनका नेटवर्क तस्करी, अवैध शराब, वसूली और दूसरे गैरकानूनी कामों से जुड़ा था। गैंग के बीच दुश्मनी बढ़ने पर गोलीबारी आम होती जा रही थी। उस दौर में माया डोलस और फिरोज कोंकणी जैसे शूटर मुंबई के स्थानीय आपराधिक नेटवर्क से जुड़े थे। गैंगस्टर अक्सर अपने इलाके और पहचान के लोगों पर भरोसा करते थे।

हमारे सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे राज्यों से शूटर बुलाने का चलन नया नहीं है। 1992 में मुंबई के जेजे अस्पताल में हुई गोलीबारी इसका एक बड़ा उदाहरण थी। इस हमले में एक गैंग से जुड़े शैलेश हलदंकर और दो पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। मामले के प्रमुख आरोपियों में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले सुभाष सिंह ठाकुर का नाम भी शामिल था।

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इसके बाद अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के बारे में भी कई रिपोट सामने आईं कि वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ इलाके से युवकों को मुंबई बुलाता था। आरोपों के मुताबिक, इन युवकों को पैसे और हथियार देकर खास लोगों पर हमला करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। वारदात के बाद वे वापस अपने इलाके में लौट जाते थे। इससे अपराध की साजिश बनाने वालों और उसे अंजाम देने वालों के बीच दूरी बनी रहती थी।

हाल के वर्षों में लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़े मामलों में भी अलग-अलग राज्यों के लोगों के नाम सामने आए हैं। अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग में बिहार के चंपारण क्षेत्र के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

वहीं, अक्टूबर 2024 में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के बहराइच और हरियाणा के कैथल से जुड़े संदिग्ध शूटरों के नाम सामने आए। फरवरी 2026 में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जांच में भी कई राज्यों के आरोपियों के नाम सामने आए।

18 अक्टूबर 2026 को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई। पुलिस ने राजस्थान के कोटा से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि उन्हें किसने भर्ती किया, हमले की योजना किसने बनाई और क्या इसके पीछे किसी स्थापित गैंग का हाथ था।

रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया और स्थानीय संपर्कों के जरिए युवकों को अपराध के लिए तैयार किए जाने की आशंका भी जांच का हिस्सा है। पुलिस के सामने चुनौती यह पता लगाने की है कि अलग-अलग राज्यों में मौजूद लोगों के बीच संपर्क कैसे हुआ और हमले के पीछे असली साजिशकर्ता कौन हैं।

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