तो क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कराई थी पत्नी की जासूसी, मुंबई पुलिस ने जारी किया समन

बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ठाणे की क्राइम ब्रांच ने पत्नी की जासूसी कराने के मामले में समन जारी किया है। पुलिस के समन के बाद भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाजिर नहीं हुए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम उस वक्त सामने आ गया जब ठाणे की पुलिस ने 11 ऐसे आरोपियों को दबोचा जो गैरकानूनी तरीके से कॉल डेटा रिकॉर्ड की जासूसी कर रहे थे। पुलिस ने बताया- ”हमने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था और 3 से पूछताछ की, हमने पाया कि रिजवान सिद्दीकी नाम के एक वकील ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को निकाला था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी को आगे की जांच के लिए समन भेजा गया है।” मीडियी रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रही है कि नवाजुद्दीन ने एक प्राइवेट जासूस को पत्नी की जासूसी कराने के लिए काम पर रखा था।जासूस को पत्नी की कॉल रिकॉर्ड्स को मुहैया कराने के लिए कहा गया था।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में बॉलीवुड की कई हस्तियों और कारोबारियों के लिंक मिले हैं, लेकिन अभी उनके नाम जाहिर नहीं कर सकते हैं। पुलिस ने बताया कि नवाजुद्दीन का बयान दर्ज करने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी। मजे की बात यह है कि नवाजुद्दीन फिल्म ‘मॉम’ में जासूस की भूमिका में नजर आ चुके हैं। फिल्म में दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी मुख्य भूमिका में थीं। नवाजुद्दीन आखिरी बार फिल्म ‘बाबूमोशाय बंदूकबाज’ में नजर आए थे और फिलहाल बालासाहब ठाकरे के जीवन पर बन रही फिल्म में रोल करने की तैयारी कर रहे हैं।

बता दें कि इससे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस वक्त विवादों में घिर गए थे जब उनकी बायोग्राफी An Ordinary Life आई थी। किताब में नवाजुद्दीन ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में खुलकर बात की थी। इसमें उन्होंने कई महिलाओं के साथ अपने संबंध होने की बात कही थी। नवाजुद्दीन ने एक फिल्म में उनकी को-एक्ट्रेस रहीं निहारिका सिंह के साथ संबंध होने की बात कही थी। जिसके जवाब में निहारिका ने कहा था कि नवाजुद्दीन ने अपनी किताब बेचने के लिए महिलाओं के सम्मान की धज्जियां उड़ाईं। एक और अभिनेत्री सुनीता राजवार ने उन्हें झूठा करार दिया था। नवाजुद्दीन के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी।

Thane’s crime branch arrested 11 people in connection with illegally sourcing call data records. Thane’s crime branch had also called actor Nawazuddin Siddiqui to appear before them for further investigation in this case but he failed to appear before the agency. #Maharashtra

