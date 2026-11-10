टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर हुई फायरिंग और जांच के दौरान कई बॉलीवुड सितारों के घरों के आसपास संदिग्ध लोगों की निगरानी किए जाने की खबरें सामने आईं। इसी बीच मुंबई पुलिस ने हिंदी फिल्मी सितारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें खास एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत एक्टर्स को भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर जाने और वहां फैंस से बातचीत करने से बचने की सलाह दी गई है।

आईएएनएस के मुताबिक मुंबई पुलिस के सूत्र ने बताया कि बॉलीवुड कलाकारों को भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर जाने और फैंस से बातचीत करने से बचने की सलाह दी है। अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले और जांच के दौरान कई सेलिब्रिटीज के घरों के बाहर संदिग्ध निगरानी की खबरों के बीच यह एडवाइजरी जारी की गई है।

दरअसल, टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले के बाद पुलिस कई पहलुओं से जांच कर रही है। इसी दौरान कुछ अन्य सेलिब्रिटीज के घरों के बाहर भी संदिग्ध गतिविधियों की खबरें सामने आईं। इसी बीच अमिताभ बच्चन के घर को ग्रेनेड से उड़ाने की धमकी भी मिली। इसके साथ ही दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में सुसाइड अटैक की धमकी की बात भी की गई।

धमकियों का सिलसिला यहीं नहीं रुका, इसके बाद अभिनेता तुषार कपूर और फिर आयुष्मान खुराना को भी धमकी मिली। धमकी देने वालों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। हालांकि जांच में पुलिस ने बेंगलुरु से आईटी इंजीनियर निकला। जिसका नाम वैभव मिश्रा है पुलिस के मुताबिक वो अन्य कई फिल्मी सितारों को इस तरह धमकियां दे चुका था।

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मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी पिछले कुछ दिनों से मुंबई में रहने वाले फिल्मी सितारों को धमकी दे रहा था। उसने कई अन्य लोगों को भी धमकी भरे ईमेल भेजे थे। पुलिस ने साफ किया है कि आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं है। विस्तार में खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

टाइगर श्रॉफ पर हुआ था जानलेवा हमला

18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी हुई थी। इस हादसे में टाइगर को मामूली चोट लगी थी। लेकिन उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया था। साथ ही वहां मौजूद एक शख्स को भी गंभीर चोट आई थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…