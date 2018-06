बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण मुंबई के वर्ली स्थित जिस बिल्डिंग में रहती हैं वहां पर भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल विभाग की तीन से चार गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। जूम टीवी ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने घटना का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल से निकलता धुंआ साफ देखा जा सकता है। खबर की पुष्टि मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर की है। पुलिस के ट्वीट के अनुसार, घटना स्थल पर छह फायर ट्रेंडर पहुंच चुके हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही राहत का कार्य भी शुरू हो चुका है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी उस वक्त दीपिका पादुकोण घर पर थीं या फिर नहीं।

वर्ली की बिल्डिंग में लगी आग का लेटेस्ट अपडेट यहां देखें

Our staff & Fire Brigade is on the spot for assistance. They are trying their best to douse the fire and provide necessary help to people there.

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) June 13, 2018