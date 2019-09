America’s Got Talent 2019: शाहिद कपूर और नरगिस फाखरी के गाने पर देसी छोरों का डांस हो गया वायरल

V.Unbeatable Dance Group: मुंबई का मशहूर डांस ग्रुप ‘वी अनबीटेबल’ अमेरिका गॉट टैलेंट(v unbeatable america’s got talent) में अपने परफॉर्मेंस से सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका हैरान कर देने वाले डांस मूव्स से ना सिर्फ दर्शक बल्कि जजेज भी तारीफ करने से अपने आपको रोक नहीं पाते हैं। यह डांस ग्रुप बॉलीवुड गानों पर शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। इस दौरान वी अनबीटेबल ने शाहिद कपूर और नरगिस फाखरी पर फिल्माया गया सॉन्ग धतिंग नाच पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। इस दौरान डांस ग्रुप ने मुश्किल से मुश्किल डांस फ्लिप किए। हाई जंप से लेकर हिप हॉप और स्लिपी मूव्स से लोगों का खूब मनोरंजन किया।

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इससे पहले इस डांस ग्रुप ने रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की फिल्म गुंडे के गाने जश्न-ए-इश्का पर शानदार परफॉर्मेंस दिया था। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। बता दें इस गाने पर वी अनबीटेबल ने अमेरिकाज गॉट टैलेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। इसके लिए शो के जजेज गैब्रियल यूनियन, होवी मैंडेल और जुलिएन हॉफ की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था।

अमेरिका गॉट टैलेंट 2019 का फाइल 18 सितंबर को होना है। इसके लिए ग्रुप ने काफी तैयारी की है। भारत में इस शो को कलर इनफिनिटी पर प्रसारित किया जाएगा। फाइनल में जगह बनाने के बाद बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन ट्वीट के जरिए ग्रुप का हौसला आफजाई कर चुके हैं।

These folks are definitely unbeatable!! Not only do they have me speechless with their dance, but I’m in awe of their spirit to dream & achieve. More power to you’ll @v_unbeatable. Keep shining and good luck for the finals. pic.twitter.com/8ASjMvH22B

— Hrithik Roshan (@iHrithik) September 16, 2019