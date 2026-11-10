इस वक्त हर तरफ ‘रामायण’ की चर्चा हो रही है। कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है तो कई लोगों को इसमें तमाम कमियां दिख रही हैं। इसी बीच अभिनेता मुकेश खन्ना ने फिल्म में साई पल्लवी के सीता के किरदार पर आपत्ति जताई है। उन्होंने फिल्म निर्माताओं पर कहानी के साथ रचनात्मक छेड़छाड़ करने और 4000 करोड़ रुपये का बजट वसूलने पर ध्यान देने का आरोप लगाया है।

मुकेश खन्ना ने ‘रामायण’ पर उठाए सवाल

मुकेश खन्ना ने फिल्म में माता सीता के चित्रण पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें एक योद्धा के रूप में दिखाना वाल्मीकि रामायण में लिखी बातों से अलग है। अपने यूट्यूब व्लॉग में मुकेश खन्ना ने पौराणिक कहानियों पर फिल्म बनाने वाले हिंदी फिल्म निर्माताओं से सवाल किया।

उन्होंने कहा, “क्या वाल्मीकि रामायण में लिखी बातों को बदलना और अपनी सोच के हिसाब से कुछ भी दिखाना सही है? रामायण रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। हर कोई फिल्म का रिव्यू कर रहा है और इस बात पर चर्चा हो रही है कि यह कितनी कमाई करेगी। लेकिन यहां मुख्य एजेंडा कहानी को सही तरीके से दिखाने के बजाय 4000 करोड़ रुपये का बजट वसूलना है।”

फिल्म के प्रोमो के आधार पर की निंदा

हालांकि, मुकेश खन्ना ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। वह अब तक सामने आए प्रोमो और रिव्यू के आधार पर अपनी राय रख रहे हैं।

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साई पल्लवी के सीता के किरदार पर जताई आपत्ति

नितेश तिवारी की फिल्म में साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म में उनके योद्धा रूप को लेकर मुकेश खन्ना ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, “लोगों ने सीता को झांसी की रानी की तरह लड़ते हुए दिखाने पर सवाल उठाए हैं। फिल्म में वह दो-तीन राक्षसों से लड़ती नजर आती हैं। मैंने वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में पता किया, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, मां सीता ने कभी युद्ध नहीं किया। वह योद्धा नहीं थीं। अगर वह योद्धा होतीं, तो रावण जब उनका अपहरण करने आया था, तब वह उससे लड़तीं। फिर रावण उन्हें इतनी आसानी से कैसे ले गया?”

अभिनेता ने आगे कहा कि उन्हें एक पोस्ट देखकर हैरानी हुई, जिसमें निर्माता ने इस दृश्य को सही ठहराते हुए कहा था कि यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण के बजाय ‘अद्भुत रामायण’ से लिया गया है।

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मुकेश ने कहा, “मूल रामायण तो एक ही थी, जिसे वाल्मीकि ने लिखा था। उसमें जो लिखा है, उससे आपको आगे नहीं जाना चाहिए। रामायण के अलग-अलग संस्करण मनोरंजन के लिए लिखे गए थे, न कि फिल्म बनाने के लिए। क्या कोई कुरान या बाइबल में अपनी मर्जी से बदलाव कर सकता है? अगर नहीं, तो रामायण के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं निर्माता से पूछना चाहता हूं कि मां सीता के लड़ने का यह दृश्य कहां से आया और इसे फिल्म में क्यों शामिल किया गया?”

एकता कपूर से की मेकर्स की तुलना

मुकेश खन्ना ने फिल्म के निर्माताओं की तुलना एकता कपूर से भी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह एकता कपूर ने अपने टीवी सीरियल ‘महाभारत’ में सत्यवती के किरदार को बदल दिया था, उसी तरह फिल्म में सीता के चरित्र के साथ भी बदलाव किया गया है।

उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, “हम बड़े हुए हैं इन कहानियों को देखते हुए। आप मां सीता के बारे में ऐसा नया दृश्य कैसे जोड़ सकते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए।”

‘रामायण’ की अब तक कितनी हुई कमाई?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ का भारत में बॉक्स ऑफिस नेट कलेक्शन 350.33 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 418.60 करोड़ हो गया है। इसी के साथ ये फिल्म रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ को भी पछाड़ते हुए आगे निकल गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…