मुकेश खन्ना ने एक बार फिर नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ पर अपनी बात रखी है। इस बार उन्होंने फिल्म में भगवान राम के एक्शन सीन को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि फिल्म में भगवान राम को ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ की बजाय एक एक्शन हीरो की तरह दिखाया गया है। मुकेश खन्ना ने फिल्म में इस्तेमाल किए गए ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स पर भी अपनी चिंता जाहिर की है।

बॉलीवुड नाउ से बातचीत में मुकेश खन्ना ने फिल्म के ट्रेलर पर चर्चा की। उन्होंने खास तौर पर उस सीन का जिक्र किया, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में पेड़ पर चढ़कर तीर चलाते नजर आते हैं। खन्ना ने कहा कि रामायण पढ़ने और वर्षों से रामलीला देखने के बाद भगवान राम के किरदार को लेकर उनकी जो समझ बनी है, उसके मुताबिक इस तरह का चित्रण सही नहीं है।

मुकेश खन्ना ने कहा, “श्री राम को धनुर्धर बना दिया है। श्री राम धनुर्धर थे। भगवान का रूप है, अवतार है। कृष्ण भी भगवान के अवतार थे। पर जिस तरह के फाइट सीक्वेंस दिखाए हैं, श्री राम पेड़ के ऊपर उठकर तीर नहीं मार सकते, कभी देखा नहीं। इतनी रामायण पढ़ी है, रामलीला देखी है। श्री राम को सलमान खान, अमिताभ बच्चन बना दिया, रजनीकांत बना दिया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मुस्कुराते थे, समुद्र को भी हाथ जोड़कर कहते थे, हट जाओ मुझे आगे जाना है।”

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मुकेश खन्ना ने आगे कहा कि फिल्म में भगवान राम को एक बड़े और प्रभावशाली एक्शन स्टार की तरह दिखाया गया है। उन्होंने कहा, “अगर आप श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के बजाय एक्शन करने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे और उन्हें अर्नोल्ड श्वार्जनेगर या क्लिंट ईस्टवुड बना देंगे, तो मुझे लगेगा कि भगवान राम इस तरह से नहीं लड़ते थे। अगर वह इस तरह से लड़ते थे, तो उन्हें वानर सेना की मदद की जरूरत ही क्यों पड़ती?”

रामायण के VFX पर भी बोले मुकेश खन्ना

मुकेश खन्ना ने फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर भी अपनी आपत्ति जाहिर की। हालांकि, उन्होंने माना कि बड़े पैमाने पर बनाई गई फिल्म अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को एक शानदार विजुअल स्पेक्टेकल के तौर पर पसंद आ सकती है। लेकिन उनका कहना है कि भारतीय दर्शक भगवान राम को अपनी आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव के नजरिए से देखेंगे।

उन्होंने कहा, “वे इसकी तुलना ‘स्टार वॉर्स’ से करेंगे और शायद फिल्म कमाई भी कर ले। लेकिन भारत में इसे भारत की आस्था के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। हम स्पेशल इफेक्ट्स नहीं देखेंगे।”

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पहले भी ‘रामायण’ को लेकर सवाल उठा चुके हैं मुकेश खन्ना

यह पहली बार नहीं है जब मुकेश खन्ना ने नितेश तिवारी की ‘रामायण’ को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की है। इससे पहले भी ‘शक्तिमान’ अभिनेता ने रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ के बाद बनी उनकी छवि को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने चिंता जताई थी कि कहीं ‘एनिमल’ के किरदार की छवि भगवान राम के किरदार पर असर न डाले।

फ्री प्रेस जनरल से बातचीत में मुकेश खन्ना ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि रणबीर ‘रामायण’ में ‘एनिमल’ के किरदार वाली छवि अपने साथ नहीं लाएंगे।

उन्होंने कहा था, “रणबीर कपूर की छवि ‘एनिमल’ के बाद बनी। मुझे उम्मीद है कि वह उस छवि को अपने साथ नहीं लाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए वह गलत छवि थी। मैं ‘एनिमल’ को लेकर भी नाराज था।”

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