ये मेरे लिए और देश के सभी जागरूक देशवासियों के लिए ख़ुशी की बात है कि इस फ़िल्म का टाइटल बदल कर सिर्फ़ लक्ष्मी कर दिया गया है।बम को डिफ़्यूज़ कर दिया है।पर इससे भी बढ़ कर ख़ुशी की बात ये है कि इतिहास में ये एक उदाहरण बन जाएगा।आगे कोई प्रडूसर इस तरह से हमारे देवी देवताओं का अपमान करने की धृष्टता करने की हिम्मत नहीं करेगा।