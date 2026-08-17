बॉलीवुड अभिनेता और ‘शक्तिमान’ फेम मुकेश खन्ना एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने एक इंटरव्यू में ‘जन गण मन’ को हटाने और ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान बनाने की मांग की है। एक्टर ने कहा है कि ‘जन गण मन’ हमारे देश का नहीं है। उसे न एलिजाबेथ के सम्मान में लिखा गया था। साथ ही अभिनेता ने यह भी बताया कि उन्होंने दो साल पहले ‘वंदे मातरम’ गाना रिकॉर्ड किया था और अब वह उसे जल्द ही रिलीज करेंगे।

मुकेश खन्ना ने की ‘जन गण मन’ को हटाने की मांग

आईएएनएस से बात करते हुए मुकेश खन्ना ने कहा, “तीन साल पहले मैं ये बात बोल चुका हूं कि ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान बनाया जाए। ये ‘जन गण मन’ हमारा नहीं है। ये क्वीन एलिजाबेथ जो थे उस जमाने में उनके मान में रवींद्रनाथ टैगोर ने स्तुति गान लिखा था। उसको हमने मान लिया… ‘भाग्य विधाता पंजाब सिंध’… अरे ये हमारा नहीं है। हमारा है ‘वंदे मातरम’, जिसे लता जी ने गाया है।”

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मुकेश खन्ना ने आगे कहा, “मैंने धृष्टता की थी कल्याणजी आनंद जी भाई के साथ। अभी दो साल हो गए उसको, वो मेरे पास पड़ा है अभी तक। 7 मिनट का ‘वंते मातरम’ गाना रिकॉर्ड किया है, जो आइकॉनिक बन जाएगा और मैं चाहता हूं कि ये जितनी जल्दी हो सके हमारे देश का ये ‘जन गण मन’ को हटाओ और ‘वंते मातरम’ को लाओ।”

मुकेश खन्ना ने की पीएम मोदी की तारीफ

अपने इंटरव्यू में आगे बात करते हुए अभिनेता ने कहा, “मोदी जी ने शुरुआत कर दी है। हर स्कूल में, हर फंक्शन में पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और वो भी तीन-चार अंतरे नहीं, सात अंतरे पूरे, जो बीच में हटा दिए गए थे कि हम नहीं मानेंगे। तो मुझे मुझे खुशी है कि ‘वंदे मातरम’ उठ रहा है। मेरा गाना भी मैं सालभर में बनाकर रिलीज करने वाला हूं।”

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब मुकेश खन्ना को कोई बयान ऐसे वायरल हुआ हो। इससे पहले भी वह कई बार फिल्मों और स्टार्स को लेकर अपनी राय शेयर कर चुके हैं। कभी वह रणवीर सिंह के ‘शक्तिमान’ बनने पर रिएक्ट करते हैं, तो कभी समय रैना के शो को लेकर अपनी राय देते हैं।

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