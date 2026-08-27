अभिनेता मुकेश खन्ना अपने सुपरहीरो किरदार शक्तिमान के लिए काफी मशहूर हैं। 90 के दशक में भारत में बड़े हुए लोगों के लिए ‘शक्तिमान’ बचपन का एक खास हिस्सा रहा है। इस सीरीज पर फिल्म बनाने की बात लंबे समय से चल रही थी और रणवीर सिंह को बड़े पर्दे पर ‘शक्तिमान’ का किरदार निभाने के लिए लगभग फाइनल कर लिया गया था।

हालांकि, मुकेश खन्ना ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उनका मानना है कि शक्तिमान के किरदार के साथ न्याय करने के लिए किसी नए चेहरे को चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान और रणवीर सिंह जैसे स्टार, जिनकी अपनी बड़ी स्टार वैल्यू है, वह इस किरदार को सही तरीके से नहीं निभा पाएंगे।

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मैंने शक्तिमान बनाया है: मुकेश खन्ना

हाल ही में सुभोजीत घोष के साथ एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने उन लोगों को जवाब दिया, जो उन्हें शक्तिमान के किरदार से आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। अभिनेता ने कहा, “मैं आगे क्यों बढ़ूं? मैंने शक्तिमान बनाया है।” मुकेश खन्ना ने यह भी बताया कि उन्होंने न सिर्फ सोनी इंडिया बल्कि सोनी इंटरनेशनल को भी इस फिल्म को बनाने से रोक दिया।

‘किलविश’ का किरदार निभा सकते हैं रणवीर

साथ ही, उन्होंने कहा कि रणवीर ‘किलविश’ (शक्तिमान का विलेन) के रोल के लिए सही हैं, क्योंकि उन्होंने ‘पद्मावत’ में खिलजी का रोल निभाया था और उन्होंने यह रोल स्टार को खुद अपने ऑफिस में ऑफर किया था।

मुकेश खन्ना ने उन लोगों से कहा जो रणवीर को भारत के सुपरहीरो शक्तिमान के रूप में देखने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, “रणवीर सिंह धुरंधर, गली बॉय और खिलजी का किरदार निभा सकते हैं, लेकिन शक्तिमान का नहीं। उसके लिए हमें सही इमेज और चेहरे की जरूरत है, जो उनमें नहीं है।

उनका चेहरा शरारती और चालाक लगता है। शक्तिमान का किरदार बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। तो आप सही कह रहे हैं कि मैंने उस एक्टर के बारे में ऐसा कुछ कहा था। मैंने कभी नहीं कहा कि वह बुरा एक्टर है।”

किलविश के ऑफर पर कैसा था रणवीर का रिएक्शन

जब होस्ट ने रणवीर सिंह के किलविश के ऑफर पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा तो मुकेश खन्ना ने बताया, “मैंने उसे यहां से जाने के लिए कहा था, क्योंकि वह शक्तिमान को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित था। वह करीब तीन घंटे यहां बैठा रहा और मुझे मनाने की पूरी कोशिश करता रहा। मुझे उसे मना करने पर बुरा भी लग रहा था, क्योंकि मुझे उसमें शक्तिमान के लिए वह चेहरा नजर नहीं आ रहा था, जो मैं चाहता था।”

उन्होंने आगे कहा, “वह बहुत एनर्जेटिक था। उन तीन घंटों में उसने बैठकर मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। वह फर्श पर बैठ गया। पीछे से आदित्य चोपड़ा भी आए, मैं हैरान था। मैंने उससे ज्यादा एनर्जेटिक इंसान कभी नहीं देखा। देव आनंद साहब के बाद यह ऐसा एक्टर है, जिसमें मैंने इतनी एनर्जी देखी है। वह एक जगह बैठ ही नहीं सकता। अगर यहां बैठा है तो वहां चला जाएगा, फिर वहां से टेबल पर कूद जाएगा और फिर कहीं और चला जाएगा।”

मुकेश खन्ना ने रोक दिया था करोड़ों रुपये का चेक

मुकेश खन्ना ने यह भी बताया कि उन्होंने करोड़ों रुपये का चेक रोक दिया है। एक्टर ने कहा, “इसमें कोई शक नहीं कि कमर्शियल तौर पर मैं बेवकूफी कर रहा हूं। मैंने लाखों का नहीं, करोड़ों का चेक रोक दिया है। मेरे अपने ऑफिस के लोगों ने मुझसे कहा कि सर, चेक ले लीजिए। बाद में लड़ लीजिएगा। लेकिन मैंने कहा कि चुप रहो। इस बारे में बात मत करो। मैंने उनसे इंतजार करने को कहा। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। पैसा सिद्धांतों से ऊपर नहीं है।”

एक्टर ने आगे कहा, “मैंने सोचा कि अगर मैंने पैसे ले लिए और बाद में इसे लेकर कोई ड्रामा हुआ तो? मैंने पैसे नहीं लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चेक आने वाला था और मैंने उसे रोक दिया। मैंने पहला चेक लिया था, लेकिन दूसरा चेक रोक दिया। मैंने कहा था कि आप शक्तिमान बनाएंगे तो पहले मुझसे सलाह करेंगे। अब उन्होंने एक शर्त रख दी कि ‘नहीं सर, हम आपसे सलाह करेंगे, लेकिन काम अपने तरीके से करेंगे।’ मैंने कहा, ‘ऐसा नहीं हो सकता। कल आप उसे डिस्को में डांस करते हुए दिखाएंगे। कल उससे कुछ और करवाएंगे।”

मुकेश खन्ना ने लास्ट कहा, “इसलिए मुझे शक्तिमान की विरासत को बचाना है। कमर्शियल तौर पर हां, यह एक बहुत बेवकूफी भरा फैसला हो सकता है। लोग कहते हैं, कि आगे बढ़ो यार। वह इतना बड़ा एक्टर है, वह कर सकता है। एक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं। लोगों ने मुझसे कई बार कहा है कि सर, अगर वह धुरंधर कर सकता है, तो वह बड़ा एक्टर है। वह यह भी कर सकता है। आपको उस पर भरोसा क्यों नहीं है? मैं दर्शकों और लोगों में वह बेचैनी देख सकता हूं।”

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