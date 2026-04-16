मृणाल ठाकुर ने हाल ही में खुलासा किया कि फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ में उनके अनुभव को लेकर उनका भरोसा थोड़ा डगमगा गया था। वजह यह थी कि उन्हें पहले से यह जानकारी नहीं थी कि उनके अपोजिट एक सीनियर एक्टर को उनके पति के रोल में कास्ट किया गया है। फिल्म में उनके साथ अजय देवगन और चंकी पांडे नजर आए थे, जिसमें चंकी पांडे ने उनके पति का किरदार निभाया।

मृणाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह उनके लिए चौंकाने वाला था और इससे उन्हें थोड़ी निराशा हुई। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि यह पूरी तरह फिल्म या टीम की गलती नहीं है, बल्कि उनका अपना एक अनुभव था जिससे उन्होंने सीख ली। उन्होंने यह भी कहा कि वह फिल्म की टीम को अपना परिवार मानती हैं और उन्हें किसी तरह का पछतावा नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म में उनके कुछ महत्वपूर्ण सीन, खासकर उनकी सौतेली बेटी वाले इमोशनल सीन, एडिटिंग के दौरान हटा दिए गए, जिससे कहानी का एक अहम भावनात्मक हिस्सा दर्शकों तक नहीं पहुंच पाया।

‘तुम्हें बनना था रहमान डकैत’, ‘धुरंधर’ में गुलशन ग्रोवर को देखना चाहते थे शत्रुघ्न सिन्हा, मिला ये रिएक्शन

फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ रुपये ही कमा पाई, जबकि इसी दौरान रिलीज हुई ‘सैयारा’ ने करीब 580 करोड़ रुपये की बड़ी सफलता हासिल की, जिससे फिल्म की परफॉर्मेंस और प्रभावित हुई।

मृणाल का कहना है कि यह प्रोजेक्ट उनके लिए एक सीख था- जहां उन्हें उम्मीद, अनुभव और रियलिटी के बीच फर्क समझ में आया।

फिल्मों में कैसे कराई जाती है बिन मौसम बरसात- साफ आसमान से ऐसे होती है फेक रेन