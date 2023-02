‘मिसेज चटर्जी वर्सेस नार्वे’ 17 मार्च को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी

अभिनेत्री रानी मुखर्जी की नई फिल्म ‘मिसेज चटर्जी वर्सेस नार्वे’ 17 मार्च को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी।

रानी मुखर्जी। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )।

फिल्म के निर्माताओं ने यह जानकारी दी। फिल्म का निर्देशन ‘मेरे डैड की मारुति’ की निर्देशक आशिमा छिब्बर ने किया है। फिल्म इससे पहले तीन मार्च को रिलीज होने वाली थी। ‘मिसेज चटर्जी वर्सेस नार्वे’ का निर्माण एम्मे एंटरटेनमेंट की मोनिषा आडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल आडवाणी तथा जी स्टूडियोज ने किया है। जी स्टूडियोज ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा कि सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नार्वे’ की दुर्लभ तस्वीर। फिल्म अब 17 मार्च को प्रदर्शित होगी। तमाम मुसीबतों से जूझकर हर कीमत पर अपने बच्चों को बचाने की एक महिला की कहानी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। स्टूडियो ने आगामी फिल्म से मुखर्जी की एक तस्वीर भी साझा की। मुखर्जी आखिरी बार 2021 में यश राज फिल्म्स की ‘बंटी और बबली 2’ में नजर आई थीं। सितार वादक अनुष्का शंकर 65वें वार्षिक ग्रैंमी पुरस्कार समारोह में प्रस्तुति देंगी गीतकार और सितार वादक अनुष्का शंकर पांच फरवरी को लास एंजिलिस के माइक्रोसाफ्ट थिएटर में आयोजित 65वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह में प्रस्तुति देंगी। अनुष्का अपने नए एल्बम वल्चर प्रिंस के गायक आरोज आफताब के साथ उधेरो ना गीत पर प्रस्तुति देंगी। इस गीत को इस साल के ग्रैमी में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में नामांकित किया गया है। मेट्रोपोल आर्केस्ट और जूल्स बकले के साथ शंकर की नवीनतम एल्बम बिटविन अस को भी सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए नामांकित किया गया है, जिससे वे एक वर्ष में दो ग्रैमी पुरस्कार में नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार बन गई हैं। उन्होंने कहा, ह्यतीसरी बार ग्रैमी अवार्ड्स प्रीमियर समारोह में प्रदर्शन करने को लेकर मैं बहुत खुश हूं। इस बार मैं अद्भुत आरोज आफताब के साथ मंच साझा करने के लिए उत्साहित हूं। दोनों उधेरो ना गीत पर अपनी प्रस्तुति देगें। उन्होंने एक बयान में कहा, मैं आभारी हूं कि इस गीत और मेरे एल्बम बिटविन अस… पर मेरे संगीत को फिर से नामांकन मिला है और इस विश्व मंच पर भारत और मेरे वाद्य यंत्र, सितार का प्रतिनिधित्व करने पर मुझे गर्व है। वर्ष 2002 में शंकर के एलबम लाइव एट कार्नेगी हाल को विश्व संगीत श्रेणी में नामांकित किया गया था उस समय वे सबसे कम उम्र में ग्रैमी के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला बनीं थी। इसके अलावा वर्ष 2005 में वह ग्रैमी समारोह में प्रदर्शन करने वाली भारतीय संगीतकार भी थीं, वहीं उन्होंने 2016 और 2021 में भी समारोह में प्रदर्शन किया था। एल्बम राइज, ट्रैवलर, ट्रेसेजÞ आफ यू, होम, लैंड आॅफ गोल्ड और लव लेटर्स में उनके काम के लिए उन्हें सबसे बड़े संगीत पुरस्कारों में नामांकित किया गया था। 65वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण अकादमी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर किया जाएगा। राधिका मदान ने नई फिल्म ‘रूमी की शराफत’ की घोषणा की, फिल्मांकन शुरू अभिनेत्री राधिका मदान ने अपनी अगली फीचर फिल्म रूमी की शराफत पर काम करना शुरू कर दिया। आने वाली फिल्म दिनेश विजान की मैडाक फिल्म्स के साथ उनके एक और सहयोग को दिखाएगी। उसने पहले स्टूडियो की 2020 की फिल्म अंग्रेजी मीडियम और शिद्दत में अभिनय किया, जो 2021 में रिलीज हुई थी। रूमी की शराफत प्रसिद्ध विज्ञापन फिल्म निर्माता प्रशांत भाग्य द्वारा निर्देशित है। 27 वर्षीय मदान ने क्लैपबोर्ड पकड़े हुए अपनी एक तस्वीर के साथ इंस्टाग्राम पर नई फिल्म की शूटिंग शुरू करने के संदेश के साथ किया। मदान को हाल ही में तब्बू, अर्जुन कपूर, नसीरूद्दीन शाह, कोंकणा सेन शर्मा और कुमुद मिश्रा के साथ आसमान भारद्वाज की कुट्टी में देखा गया था। उनकी आगामी फिल्मों में निर्देशक होमी अदजानिया की शीर्षकहीन वेब शृंखला और चार फिल्में शामिल हैं – रजत बरमेचा के साथ कछे लिम्बु, सुधांशु सरिया की सना, अक्षय कुमार के साथ सोरारई पोटरू का हिंदी रीमेक, और सह-अभिनीत हैप्पी टीचर्स डे। डिज्नी हाटस्टार की नई शृृंंखला में नजर आएंगी रवीना टंडन बालीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन जल्द ही डिज्नी प्लस हाटस्टार की एक नई वेब शृंखला में नजर आएंगी। डिज्नी प्लस हाटस्टार ने इसकी घोषणा की। डिज्नी प्लस हाटस्टार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि आगामी शृंखला में रवीना एक नए अंदाज में नजर आएंगी। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गर्इं अभिनेत्री रवीना टंडन ने कहा कि इस शृंखला ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में खुद को फिर से स्थापित करने का अवसर दिया है। अभिनेत्री ने एक बयान में कहा कि मैं डिज्नी प्लस हाटस्टार परिवार का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूं। यह शो मेरे लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैंने हमेशा अपने द्वारा निभाए गए हर किरदार की चुनौती को स्वीकार किया है और इस शृंखला से मुझे उसका फिर से एक मौका मिला है। इससे पहले 48 वर्षीय अभिनेत्री नेटफ्लिक्स के शो अरण्यक में नजर आई थीं। डिज्नी स्टार के प्रमुख (सामग्री) गौरव बनर्जी ने कहा कि हम रवीना के साथ काम करने को लेकर बहुत रोमांचित हैं। हालांकि डिज्नी प्लस हाटस्टार ने अभी तक शो की कहानी, शीर्षक और अन्य कलाकारों के बारे में जानकारी साझा नहीं की है।

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram