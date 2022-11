MR. Natwarlal के डायरेक्टर राकेश कुमार का निधन, कैंसर से थे पीड़ित

मिस्टर नटवरलाल और याराना जैसी फिल्मों में उनके काम के लिए राकेश को जाना जाता था।

एक्टर-डायरेक्टर राकेश कुमार का निधन (फोटो-इंडियन एक्सप्रेस)

