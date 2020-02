Mr. India Trilogy: मिस्टर इंडिया फिल्म के रीमेक की घोषणा जबसे हुई है तबसे ये फिल्म किसी न किसी बात को लेकर विवादों में फंसी हुई है। हाल ही में फिल्ममेकर अली अब्बास जफर ने इस बात की घोषणा की थी कि वो मिस्टर इंडिया की रीबूट फ्रेंचाइजी के लिए जी स्टूडियो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जिसके बाद ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर ने इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि फिल्म के क्रिएटिव राइट्स उनके पास हैं।

शेखर ने ट्वीट कर लिखा था कि फिल्म मिस्टर इंडिया 2 के बारे में न मुझे किसी ने बताया न किसी ने मुझसे पूछा। मैं सिर्फ इस बात का अंदाज लगा सकता हूं कि मेकर्स इसे हिट बनाने के लिए मेरी फिल्म के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और सवाल यह है कि आप एक डायरेक्टर के सफल काम के आधार पर किसी फिल्म का रीमेक बना रहे हैं तो क्या उस डायरेक्टर के पास उसके क्रिएटिव राइट्स नहीं हैं।

The argument on a remake of #MrIndia is not that no one took permission from me or even bothered to tell me.

The question is. If you are remaking a feature film, based on a director’s very successful work, does the Director have no creative rights over what he/she created?

— Shekhar Kapur (@shekharkapur) February 27, 2020