Sarkar Box Office Collection Day 1: दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार Thalapathy Vijay की फिल्म ‘सरकार’ मंगलवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर सिनेमाघरों में लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भीड़ को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म शुरुआती दिनों में ही पर्दे पर मोटी कमाई करेगी। जानकारी के मुताबिक दुनिया के 3000 स्क्रिन्स पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है। फिल्म के निर्देशक AR Murugadoss हैं। फिल्म में केर्थी सुरेश, वारालक्ष्मी शऱतकुमार, योगी बाबू और राधा रवि भी नजर आएंगे।

फिल्म ‘सरकार’ को दक्षिण में जहां अच्छी ओपनिंग मिली है वहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी फिल्म को अच्छा रेसपॉन्स मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। बाजार विशेषज्ञ तरन आदर्श ने ट्विटर पर लिखा कि ‘आज ही रिलीज हुई फिल्म ‘सरकार’ की शुरुआत अच्छी हुई है। तमिलनाडु और मुंबई में भी फिल्म को अच्छा रेसपॉन्स मिला है। मल्टीप्लेक्स में फिल्म के 12 शो तक चलाए जा रहे हैं जो काफी कम होता है।’

The hugely awaited #Tamil biggie #Sarkar, which opened today, has got fantastic showcasing outside Tamil Nadu as well… In Mumbai, for instance, the plexes have allotted 8, 9, even 11 and 12 shows every day, which is a rarity… The hype is truly tremendous… #SarkarDiwali

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 6, 2018