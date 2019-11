Suhana Khan First Movie Review, The Grey Part of Blue, Full Movie Online, Suhana Khan first movie online: बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख (Shahrukh khan) की बेटी सुहाना भी उनकी तरह एक्टिंग की दुनिया में उतर गई हैं। सुहाना खान की पहली फिल्म रिलीज हो गई है। मात्र 10 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म The Grey Part of Blue यूट्यूब पर 17 नवंबर को रिलीज हुई। ये फिल्म एक यंग कपल की है जो दो दिन लंबे रोड ट्रिप पर जाते हैं। इस दौरान ही उन्हें समझ आता है कि कैसे उन दोनों के बीच प्यार होने के बावजूद तमाम मतभेद हैं। उनकी सोच अलग है।

इस शॉर्ट फिल्म में सुहाना खान के साथ रॉबिन गोनेल्ला मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है थियोडोर गिमेनो ने। पूरी कहानी एक कार ट्रिप ही शुरू होती है और खत्म होती है। कहानी इस तरह है कि सुहाना और रॉबिन एक दूसरे से प्यार करते हैं और सुहाना रॉबिन को अपने घरवालों से मिलाने ले जा रही है। इस दौरान दोनों को समझ में आने लगता है कि दोनों के दिल में प्यार के अलावा कई मतभेद भी हैं। कहानी का अंत इससे होता है कि सुहाना बहुत कोशिश करती है कि दोनों के बीच सोच और मानसिकता का जो अंतर है वह खत्म हो जाए।

अब बात सुहाना के एक्टिंग की तो सिर्फ 10 मिनट की सीरियस एक्टिंग में उसका रोल काफी अच्छा है। वह कई बार मुस्कुराकर स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। सुहाना की मुस्कान कई बार शाहरुख के शुरुआती फिल्मों की याद दिलाती है। डायलॉग डिलिवरी में भी सुहाना ने काफी कॉन्फिडेंस दिखाया है। पहली फिल्म के हिसाब से सुहाना ने कहीं भी ये नहीं दिखाया कि उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यानी किंग खान की बिटिया अब बॉलीवुड के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि हिंदी में बोलते हुए कितनी ​फीलिंग्स और जीवंत अभिनय वह अपने चेहरे के माध्यम से दिखा पाती हैं।

अब बात सुहाना की इस शॉर्ट फिल्म पर आ रहे रिएक्शन की तो बिना प्रमोशन के 24 घंटे से कम से तकरीबन 50 हजार व्यूज आ चुके हैं। हालांकि अभी तक शाहरुख या किसी बड़े स्टार ने सुहाना की फिल्म को न तो सोशल प्लेटफार्म पर और न ही पब्लिक इवेंट पर प्रमोट किया है। इस लिहाज से सुहाना के फिल्म की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है। उनको रिएक्शन भी काफी अच्छे मिल रहे हैं।

WelCome Suhana, Congrats King Khan!

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App