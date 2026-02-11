फिल्म से कमाई करने की बात आती है तो दिमाग में केवल उसके एक्टर्स का ही नाम आता है। उन्होंने अपने किरदार के लिए कितनी फीस ली आदि। लेकिन बाकी किन-किन लोगों को एक फिल्म से फायदा होता है, इसके बारे में कम ही बात की जाती है। हम आज सिने गुफ्तगू में इस बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बता दें कि एक-एक मूवी से सैंकड़ों लोगों का घर चलता है। इनमें एक हीरो-हीरोइन के अलावा निर्देशक, निर्माता, लेखक, गीतकार, संगीतकार और गायक के अलावा भी तमाम लोग शामिल हैं।

बड़े पर्दे पर केवल एक्टर्स का काम, निर्देशक का निर्देशन, निर्माता का लगाया हुआ पैसा और सिंगर की आवाज ही लाइमलाइट में आती है। लेकिन इनके पीछे काम करने वाली तकनीकी टीम जैसे कैमरामैन, लाइटमैन, मेकअप आर्टिस्ट, एडिटर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी एक फिल्म का अहम हिस्सा होते हैं। शूटिंग के दौरान सेट बनाने वाले कारीगर, स्पॉट बॉय, कैटरिंग स्टाफ, ड्राइवर, होटल और यहां तक की शूटिंग लोकेशन के आसपास जो खाने पीने की दुकाने होती हैं उन्हें भी इसका फायदा होता है।

ये लोग भी कमाते हैं मोटा फायदा

फिल्म रिलीज होने पर सिनेमा हॉल मालिक, मल्टीप्लेक्स कर्मचारी, टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म और ओटीटी कंपनियां भी कमाई करती हैं। इसके अलावा प्रमोशन में जुड़ी पीआर टीम, सोशल मीडिया मैनेजर और विज्ञापन एजेंसियां को भी फिल्म से मोटा फायदा होता है। इस तरह एक फिल्म कई परिवारों की रोजी-रोटी का सहारा बनती है।

आइए आसान भाषा में समझते हैं कि एक फिल्म से किन-किन लोगों की रोजी-रोटी चलती है।

एक्टर्स

फिल्म इंडस्ट्री में हर तरह के स्टार्स हैं, कुछ अपने छोटे से रोल के लिए करोड़ों चार्ज करते हैं तो कुछ बड़े किरदार के लिए भी लाखों में अपनी फीस लेते हैं। कलाकारों के स्टारडम पर ये निर्भर करता है कि वो कितनी फीस लेते हैं। मगर शायद ही कोई एक्टर होते हैं जो एक फिल्म के लिए 50 लाख रुपये से कम चार्ज करते होंगे। इनके अलावा विलेन और सपोर्टिंग एक्टर भी अहम भूमिका निभाते हैं और उन्हें अच्छी रकम दी जाती है। वहीं जूनियर आर्टिस्ट, जो भीड़ या छोटे किरदारों में नजर आते हैं, उन्हें भी प्रति दिन या प्रति दिन के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है।

निर्देशक और निर्माता

एक्टर्स के अलावा फिल्म की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निर्देशक और निर्माता के कंधों पर ही होती है। निर्देशक कहानी को पर्दे पर उतारने का काम करता है और निर्माता फिल्म में पैसा लगाता है, साथ ही शूटिंग से लेकर प्रमोशन तक का खर्च उठाता है। अगर फिल्म हिट हो जाती है तो सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को होता है, क्योंकि कमाई का बड़ा हिस्सा उनके पास आता है। लेकिन अगर फिल्म फ्लॉप हो जाए तो आर्थिक नुकसान भी सबसे ज्यादा इन्हीं को झेलना पड़ता है।

लेखक और संगीत से जुड़े लोग

फिल्म के सफल होने के पीछे लेखक और संगीत से जुड़े लोगों का भी बड़ा योगदान होता है और इसके लिए वो अपना अच्छा खासा मेहनताना लेते हैं। कहानी, डायलॉग और स्क्रीनप्ले लिखने वाले लेखक मोटी फीस लेते हैं। गीतकार गाने लिखने के, संगीतकार धुन तैयार करने के और गायक अपनी आवाज देने के बदले मुंह मांगी रकम वसूलते हैं। मगर इन सभी की कमाई फिल्म और उसके गानों की लोकप्रियता पर भी निर्भर करती है। अगर फिल्म का कोई गाना हिट हो जाता है, तो उससे अलग से अच्छी कमाई होती है- जैसे म्यूजिक राइट्स, स्ट्रीमिंग और स्टेज शो के जरिए।

तकनीकी टीम

इनके बाद आती है फिल्म की तकनीकी टीम। फिल्म के पर्दे पर जो कुछ दिखाई देता है, उसके पीछे तकनीकी टीम की मेहनत होती है। कैमरामैन हर सीन को सही एंगल और सही लाइटिंग के साथ शूट करता है, तभी फिल्म को बड़े पर्दे पर पसंद किया जाता है। जबकि लाइटमैन सेट पर सही रोशनी का इंतजाम करते हैं। साउंड इंजीनियर आवाज को साफ और बेहतर बनाता है, और एडिटर अलग-अलग सीन को जोड़कर पूरी फिल्म तैयार करता है। मेकअप आर्टिस्ट कलाकारों को किरदार के मुताबिक लुक देते हैं और कॉस्ट्यूम डिजाइनर उनके कपड़े तय करते हैं। ये सभी लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, लेकिन इनके बिना फिल्म बनना संभव ही नहीं है। इन लोगों की फीस भी लाखों और किसी-किसी की करोड़ों में भी होती है।

सेट और लोकेशन से जुड़े लोग

फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट डिजाइनर फिल्म का काम भी बहुत जरूरी होता है। सेट तैयार करने के लिए बढ़ई और पेंटर आदि रखे जाते हैं जो पूरी मेहनत से फिल्म की कहानी के मुताबिक सेट बनाते हैं। इनके अलावा स्पॉट बॉय भी सेट पर रहकर कलाकारों और टीम की छोटी-बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, जबकि कैटरिंग स्टाफ पूरे यूनिट के खाने-पीने की व्यवस्था संभालता है। इसके अलावा जहां शूटिंग होती है, वहां के होटल, गेस्ट हाउस, टैक्सी और ट्रांसपोर्ट वाले, यहां तक कि आसपास की दुकानों को भी अच्छा कारोबार मिल जाता है। इस तरह एक फिल्म की शूटिंग से स्थानीय स्तर पर भी रोजगार और कमाई के अवसर बढ़ते हैं।

सिनेमा हॉल और ओटीटी प्लेटफॉर्म

फिल्म रिलीज होने के बाद सिनेमा हॉल में बिकने वाले टिकटों से बड़ा हिस्सा आता है, जिससे थिएटर मालिक और मल्टीप्लेक्स कंपनियां कमाती हैं। टिकट काउंटर स्टाफ, प्रोजेक्शनिस्ट और अन्य कर्मचारियों को भी इसी से रोजगार मिलता है। इसके अलावा अगर फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है, तो वहां से भी अच्छी रकम मिलती है। डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए भी फिल्म निर्माता और प्लेटफॉर्म दोनों को फायदा होता है। इस तरह रिलीज के बाद भी फिल्म कई लोगों की कमाई का जरिया बनी रहती है।

मार्केटिंग और मीडिया

फिल्म की सफलता में प्रमोशन की बड़ी भूमिका होती है। इसके लिए पीआर एजेंसियां जो इंटरव्यू, इवेंट और मीडिया कवरेज करवाती हैं। सोशल मीडिया टीम ट्रेलर, गाने और पोस्ट के जरिए दर्शकों के बीच उत्साह पैदा करती है। पोस्टर डिजाइनर फिल्म के आकर्षक पोस्टर और बैनर तैयार करते हैं, जबकि विज्ञापन कंपनियां टीवी, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचार करती हैं। इन सभी कामों में कई लोग जुड़े होते हैं, जिन्हें प्रमोशन के जरिए रोजगार और कमाई मिलती है।