Films Based On Hindu Mythology: पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में पौराणिक कहानियों पर आधारित फिल्मों का क्रेज तेजी से बढ़ा है। इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित पौराणिक कथा रामायण का जिक्र हर जगह है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ इस दीवाली सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। लेकिन दर्शकों के बीच बढ़ती लोकप्रियता के कारण पौराणिक कथाओं से जुड़ी और फिल्में भी बनाने और रिलीज होने की तैयारी में हैं।

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आने वाले दिनों में सिर्फ ‘रामायण’ ही नहीं, बल्कि हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ी कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं। इन फिल्मों में देवी-देवताओं, महाभारत और रामायण के किरदारों के साथ-साथ कई पौराणिक कहानियों को बड़े पर्दे पर नए अंदाज में दिखाया जाएगा। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं, तो ये 7 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए।

‘रामायण- पार्ट 1’

निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी शानदार एक्टर्स और इंटरनेशनल लेवल के वीएफएक्स के साथ फिल्म ‘रामायण’ का पहला पार्ट इस साल दीवाली पर लेकर आ रहे हैं। करीब 4000 करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई ये फिल्म लंबे समय से चर्चा में थी।

30 जुलाई सुबह 4 बजकर 15 मिनट पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म में रणबीर कपूर, यश, सनी देओल, साईं पल्लवी जैसे शानदार स्टारकास्ट नजर आएगी। फिल्म इसी साल दीवाली पर रिलीज होगी।

‘वाराणसी’

यह फिल्म पौराणिक कथाओं और टाइम ट्रैवल के बारे में होगी। फिल्म की कहानी मोडर्न दुनिया से भारतीय नगरी वाराणसी के इतिहास और रहस्यों को दिखाएगी। इस फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे स्टार्स दिखाई देंगे। बाहुबली निर्देशक एस एस राजामौली इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, फिल्म का बजट करीब 1000-1200 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।

इस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा एक लंबे अरसे के बाद भारतीय फिल्म जगत में वापसी करेंगी। फिल्म की रिलीज डेट अगले साल 7 अप्रैल 2027 की बताई जा रही है।

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‘महाकाली’

पूजा कोल्लुरू के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘महाकाली’ पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्म है, जिसमें अक्षय खन्ना, रोहित सरफ, भूमि शेट्टी नजर आएंगे। फिल्म तेलुगु के साथ-साथ हिंदी में भी रिलीज होगी। फिल्म से अक्षय खन्ना के किरदार की पहली झलक भी साझा की गई थी। फिल्म में एक्टर असुरगुरू शुक्राचार्य की भूमिका निभाएंगे।

फिल्म अच्छाई पर बुराई की जीत वाले स्टोरीलाइन को दिखाती है। जिसमें अक्षय खन्ना दैविक शक्तियों से लड़ते दिखेंगे। फिल्म की रिलीज डेट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

‘जय हनुमान’

निर्देशक प्रशांत वर्मा की आगामी फिल्म ‘जय हनुमान’ पौराणिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म हनु-मैन का आधिकारिक सीक्वेल है। कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म की कहानी त्रेतायुग के एक वचन पर आधारित है जिसे कलयुग में पूरा किया जाना है।

‘पुष्पा’ जैसी सुपरहिट फिल्म के निर्माता मैत्री मूवी मेकर्स इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है।

‘महावतार’

यह एक पौराणिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें विक्की कौशल भगवान विष्णु के छठे अवतार और अमर योद्धा परशुराम की भूमिका में नजर आएंगे। दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक कर रहे हैं।

हॉरर फिल्मों की शैली के लिए फेमस निर्देशक माइथोलॉजी पर फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म में बड़े पैमाने पर वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया। फिल्म के मौजूदा पोस्टर के मुताबिक, एक्टर विक्की कौशल का लुक कमाल का लग रहा है। फिल्म की रिलीज डेट अभी जारी नहीं की गई है।

‘हिरण्यकश्यप’

अभिनेता राणा दग्गुबाती स्टारर फिल्म ‘हिरण्यकश्यप’ सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2023 में अनाउंस की गई थी। यह फिल्म अमर चित्र कथा की लोकप्रिय कॉमिक्स से प्रेरित है। इसमें राणा दग्गुबाती मुख्य असुर राजा हिरण्यकश्यप के किरदार में नजर आएंगे, जबकि फिल्म की कहानी त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखी है।

इस फिल्म के बारे में भी अभी कोई ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं हैं। हालांकि फिल्म को शानदार दिखाने के लिए इसमें अच्छे वीएफएक्स और बड़े बजट को रखा गया है।

‘कल्कि 2898 AD 2’

प्रभास की बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘कल्कि 2’ अगले साल 2027 में रिलीज हो सकती है। साल 2024 में इसका पहला पार्ट रिलीज हुआ था। इस सीक्वल का निर्देशन नाग अश्विन कर रहे हैं और इसमें महाभारत के आगे की कहानी तथा भविष्य की दुनिया (काशी) का संघर्ष दिखाया जाएगा। खबर है कि अमिताभ बच्चन द्वारा निभाया जाने वाला किरदार अश्वत्थामा को स्क्रीन टाइम पार्ट 2 में ज्यादा मिलेगा।