सिंगर सोना महापात्रा ने अब अनू मलिक को आदतन तंग करने वाला कह दिया है। हालांकि सोना महापात्रा ने किसी घटना का जिक्र नहीं किया है। इसपर न्यूज 18 से बातचीत करते हुए अनू मलिक ने सोना के आरोपों से इनकार किया है। अनू मलिक ने कहा है कि 'सोना महापात्रा ने मेरे साथ कभी काम नहीं किया है। इसलिए मैं इसपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। वो सिर्फ इनसब चीजों में मेरा नाम घसीट रही हैं। यहां तक कि मैं तो कभी उनसे मिला भी नहीं हूं।' अनू मलिक के इस जवाब के बाद सोना महापात्रा ने ट्वीट कर अनू मलिक को फिर से घेरा। सोना महापात्रा ने अनू मलिक से पूछा कि' अच्छा क्या सचमुच आप कभी मुझसे नहीं मिले? सुमन श्रीधर के बारे क्या? क्या आपने उसे बुरी तरह प्रताड़ित नहीं किया। अंत में उन्हें देश छोड़ना पड़ा।'

When contacted, Malik said, “I don’t know her.I have never worked with her also.She’s just dragging my name into this.I have not even met her.”Really Anu’ji?Never met me?Called me at strange hours?What about Suman Shridhar?Didn’t harass her endlessly?She had to leave the country. https://t.co/ch7XzjlXM9