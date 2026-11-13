दिग्गज अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के पति और फिल्म निर्माता-संगीतकार जयंत मुखर्जी का गुरुवार को निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने आईएएनएस से बातचीत में उनके निधन की पुष्टि की है। जयंत मुखर्जी के जाने से मौसमी चटर्जी के परिवार के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक का माहौल है।

जयंत मुखर्जी और मौसमी चटर्जी का रिश्ता करीब 56 साल पुराना था। दोनों ने उस उम्र में शादी की थी, जब मौसमी महज 15 साल की थीं। अब इतने लंबे वैवाहिक जीवन के बाद अभिनेत्री ने अपने जीवनसाथी को खो दिया है।

जयंत मुखर्जी संगीत से जुड़े एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते थे। वह मशहूर गायक और संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे थे। परिवार और करीबी दोस्त उन्हें प्यार से ‘बाबू’ कहकर बुलाते थे। जयंत ने फिल्म और टेलीविजन जगत में निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी।