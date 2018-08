इनके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं मौनी रॉय

टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय अपकमिंग फिल्म ‘गोल्ड’ से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। मौनी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरूआत साल 2007 में एकता कपूर के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ से की थी। हाल ही में एकता कपूर ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म ‘लैला-मजनू’ के ट्रेलर लॉन्च के वक्त मौनी रॉय की तारीफ करते हुए कहा था, ”जब कभी भी मौनी का नाम लिया जाता है तो उनके नाम के साथ मेरा नाम भी आता है।” जिसके बाद मौनी ने एकता कपूर को रिल्पाई देते हुए वैरिफाइड ट्विटर अकाउंट से जवाब दिया है। मौनी फिल्ममेकर एकता कपूर को जवाब में लिखा कि वह उनके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं।

मौनी की खास दोस्त एकता कपूर से सवाल किया गया कि क्या वह एक्ट्रेस को फिल्मों को लेकर कोई सलाह देना चाहती हैं? एकता ने कहा, ”वह शानदार हैं। वह बहुत अच्छी लड़की हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी कि वह गोल्ड जैसा ही स्क्रीन पर भी चमकती रहें।” एकता की बात का जवाब देते हुए मौनी ने ट्वीट में लिखा- ‘मैं आपके अपनी जान भी दे दूं एकता कपूर, ढेर सारा प्यार।’

I owe my life to you @ektaravikapoor love you xx https://t.co/oOqoW1VAKC

— Mouni Roy (@Roymouni) August 8, 2018