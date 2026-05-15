अभिनेत्री मौनी ने अपने तलाक की खबरों और ऑनलाइन ट्रोलिंग के बीच इंस्टाग्राम पर कमेंट्स बंद कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी शादी में परेशानी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं, जिसमें उनकी करीबी दोस्त और अभिनेत्री दिशा पाटनी का नाम भी घसीटा जाने लगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौनी रॉय ने गुरुवार शाम अपने पति सूरज नंबियार से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोलिंग और नफरत भरे कमेंट्स का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने अपने पोस्ट पर कमेंट सेक्शन बंद कर दिया।

दरअसल, फैंस को तब शक हुआ जब मौनी और सूरज ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया। इसके बाद उनके रिश्ते में तनाव की अफवाहें फैलने लगीं। मामला तब और बढ़ गया जब कुछ यूज़र्स ने दिशा पाटनी को भी इस विवाद में घसीटना शुरू कर दिया।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया, ‘करवा दी मौनी और सूरज के बीच लड़ाई।’ कई लोगों ने मौनी की पुरानी पोस्ट्स पर जाकर दिशा को तलाक की अफवाहों से जोड़ना शुरू कर दिया। ऐसी खबरें भी सामने आईं कि दिशा ने भी सूरज नांबियार को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है।

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मौनी और सूरज ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि मीडिया के कुछ वर्ग उनके निजी जीवन में अनावश्यक दखल दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ने आपसी सम्मान और समझदारी के साथ अलग होने का फैसला किया है और इस समय वे अपनी निजी जिंदगी को शांति से संभालना चाहते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि उनके रिश्ते को लेकर झूठी कहानियां और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो सच्चाई से बिल्कुल अलग हैं। बयान में दोनों ने लोगों और मीडिया से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की।

मौनी ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि लोग उनके और सूरज के बारे में झूठी बातें फैलाना बंद करें और इस मुश्किल समय में उन्हें थोड़ी निजता दें।

गौरतलब है कि मौनी रॉय और दिशा पाटनी कई सालों से अच्छी दोस्त हैं। दोनों अक्सर साथ में छुट्टियां मनाते, पार्टियों और इवेंट्स में नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर भी वे अक्सर अपनी दोस्ती की तस्वीरें और वीडियो साझा करती रहती हैं।

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