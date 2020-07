कोरोना की मार: तंगहाली से परेशान फिल्म डायरेक्टर को खोलनी पड़ी किराने की दुकान

कोरोना वायरस के चलते देशभर में बिजनेस की हालत खस्ती हो चली है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री भी अछूती नहीं है। इस बीच खबर आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के बंद होने और लॉकडाउन के चलते तमिल फिल्ममेकर आनंद ने ग्रोसरी स्टोर खोल लिया है। आनंद का मानन है कि इस साल फिल्म इंडस्ट्री के खुलने के चांस कम हैं।

तमिल फिल्म उद्योग में 10 साल से अधिक समय गुजारने वाले आनंद सब कुछ सामान्य होने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उनको एहसास हुआ कि फिल्म थिएटर अगले साल तक बंद रहेंगे तो घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने किराने की दुकान खोल ली। आनंद ने बताया कि ग्रोसरी स्टोर के लिए उन्होंने अपनी सेविंग का इस्तेमाल किया और अपने करीबी दोस्त से चेन्नई के मोलिवक्कम में एक बिल्डिंग किराए पर ली और किराने की दुकान शुरू की।

लॉकडाउन लगने के बाद आनंद अपने घर में समय गुजार रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि तमिलनाडु में केवल किराने और प्रोविजन की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, तो उन्होंने इसे खोलने का फैसला किया। आनंद ने इस बाबत कहा कि मैं तेल, दाल, चावल सहित सभी उत्पादों को बेचता हूं। और वह भी बहुत कम कीमत पर। ताकि अधिक से अधिक लोग खरीद सकें। इससे वे बहुत खुश हैं।

फिल्म का काम शुरू होने और किराने की दुकान खोलने के फैसले के बारे में आनंद ने कहा कि इस साल फिल्म उद्योग का भविष्य नहीं देख रहा हूं क्योंकि पहले लोगों के डर को दूर करना होगा। उन्होंने कहा, मूवी थियेटर मॉल, पार्क और समुद्र बीच के खुलने के बाद ही खुलेंगे। और थिएटर के खुलने के बाद ही उनका करियर शुरू होगा। आनंद ने कहा तब तक वह किराने की दुकान ही चलाते रहेंगे।

Chennai: Tamil film director Anand, who directed films like ‘Mouna Mazhai’ & ‘Oru Mazhai Naangu Saaral’ has opened a grocery shop as film industry remains shut amid #COVID19. He says, “I think this situation will persist this year. I’m happy, it’s been 20 days since shop opened.” pic.twitter.com/EHl16QUitr

— ANI (@ANI) July 3, 2020