मदर इंडिया फेम एक्ट्रेस कुमकुम का निधन हो गया है। कुमकुम 86 साल की थीं। लंबे समय से बीमारी की वजह से कुमकुम का निधन हुआ। कुमकुम के निधन की जानकारी एक्टर जॉनी वॉकर के बेटे नसिर खान ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दी है। नसिर खान ने लिखा, ‘बीते जमाने की फिल्म एक्ट्रेस कुमकुम आंटी का निधन हो गया है। वो 86 साल की थीं। उन्होंने बहुत सारी फिल्म, गाने और डांस में अभिनय किया था। उन्होंने पापा जॉनी वॉकर के अपोजिट भी कई फिल्में की थीं।’

yesteryear’s film actress KUMKUM aunty, passed away, she was 86. she did so many films; songs & dances where picturized on her. did so many movies opposite dad #johnnywalker pic.twitter.com/Me63j4pd1Z

— Nasirr Khan (@khanasirr) July 28, 2020