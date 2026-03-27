महाकुंभ 2025 से मशहूर हुई मोनालिसा इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने निर्देशक सनोज मिश्रा पर गलत तरीके से छूने और शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। मोनालिसा ने यह भी कहा कि जब उन्होंने अपने परिवार को यह बात बताई, तो उनके परिवार ने उनका साथ नहीं दिया।

इसी बीच मोनालिसा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मोनालिसा कहती हैं कि वह सनोज मिश्रा को पिता की तरह मानती हैं और वो भी उन्हें बेटी की तरह ही मानते हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में बहस छिड़ गई कि मोनालिसा के बयान में शादी के बाद बदलाव क्यों आया।

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वायरल वीडियो में मोनालिसा ने क्या कहा?

वीडियो में मोनालिसा कहती हैं:

“बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो बहुत गलत-गलत वीडियो बना रहे हैं मेरे, सारे फेक वीडियो हैं। सनोज मिश्रा मुझे बेटी की तरह मानते हैं, बेटी की नजर से देखते हैं। सर ऐसे नहीं हैं। मैं भी उन्हें पापा की तरह मानती हूं।

मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि ऐसे वीडियो ना बनाएं प्लीज।”

हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा का बयान

हाल ही में कोच्चि में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा ने कहा:

“सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे दस बार ऐसे-ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने। वहां मैंने अपनी फैमिली वालों को बोला सनोज मिश्रा के बारे में, मेरी फैमिली ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझपे क्या बीती है क्या नहीं?

मेरे साथ अन्याय हुआ है मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए।”

मोनालिसा ने कहा कि जब मैंने परिवार को बोला तो उन्होंने कहा- ये पहली फिल्म है ये होता है। मोनालिसा ने आगे गुस्सा जाहिर करते हुए कहा- पहली मूवी है तो रेप थोड़ी करवा सकते हैं।

सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया

इस मामले ने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ लोग मोनालिसा का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई लोगों का कहना है कि शादी के बाद उनके बयान में बदलाव कैसे आ गया है, ये चिंता की बात है।

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