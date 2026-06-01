भारतीय सिनेमा के सबसे महान और प्रभावशाली अभिनेताओं में शुमार मोहनलाल न केवल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल सुपरस्टार्स में से एक हैं, बल्कि उनकी रुचियां फिल्मों से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। अभिनय के अलावा उन्होंने थिएटर, संगीत, उद्यमिता और यहां तक कि जादू जैसी विभिन्न विधाओं में भी हाथ आजमाया है।

कोविड-19 महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के समय मोहनलाल ने ऑर्गेनिक खेती की ओर भी ध्यान दिया और एर्नाकुलम जिले के कलूर स्थित एलामक्कारा में अपने घर के पास आधे एकड़ जमीन पर एक हरा-भरा जैविक बगीचा तैयार किया।

मोहनलाल का पैशन प्रोजेक्ट

मलयालम सुपरस्टार ने इस परियोजना पर विशेष रूप से उस समय ध्यान देना शुरू किया, जब कोविड प्रतिबंधों के कारण पूरी मनोरंजन इंडस्ट्री ठप पड़ गई थी। 2020 और 2021 के लॉकडाउन के दौरान फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग पूरी तरह बंद हो गई थी।

यह भी पढ़ें: ‘वेंटिलेटर से हटा दिया गया है’, शोएब इब्राहिम ने दिया पिता का हेल्थ अपडेट, दीपिका कक्कड़ के ससुर की सेहत में हो रहा सुधार

उस समय सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में मोहनलाल अपने खेत में घूमते हुए और माली के साथ काम करते हुए खेती के बारे में विस्तार से बात करते नजर आए थे। हालांकि, यह शौक उन्होंने कोविड के बाद अचानक नहीं अपनाया था। वह 2010 के दशक के मध्य से ही इस काम से जुड़े हुए थे।

मोहनलाल ने कहा था, “पिछले चार-पांच वर्षों से हम इस छोटे से क्षेत्र में अपनी जरूरत की सब्जियां उगा रहे हैं। यहां करेला, बीन्स, भिंडी, टमाटर, हरी मिर्च, कुम्हड़ा (ऐश गॉर्ड), कद्दू, मक्का और कसावा (टैपिओका) जैसी कई फसलें उगाई जाती हैं।”

(Screenshot: YouTube/KrishimithraTVindia; enhanced using AI)

उन्होंने यह भी बताया कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सब्जियां उगाना कोई कठिन काम नहीं है। जिसके पास जमीन नहीं है, वह भी ग्रो बैग्स में खेती कर सकता है। मोहनलाल ने कहा कि जब भी वह घर पर होते हैं, तो अपने बगीचे में उगाई गई सब्जियों का ही इस्तेमाल करते हैं।

(Screenshot: YouTube/KrishimithraTVindia; enhanced using AI)

उस दौरान केरल के तत्कालीन कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार ने भी सोशल मीडिया पर यह वीडियो साझा किया था और रासायनिक उर्वरकों के बिना होने वाली जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोहनलाल की सराहना की थी।

‘दृश्यम 3’ के साथ मोहनलाल ने रचा इतिहास

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में गिना जाता है। 45 वर्षों से अधिक लंबे करियर में वह 360 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और दो बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ अभिनेता) जीत चुके हैं।

(Screenshot: YouTube/KrishimithraTVindia; enhanced using AI)

हाल ही में वह निर्देशक जीतू जोसेफ की फिल्म ‘दृश्यम 3’ में नजर आए, जो लोकप्रिय ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है।

31 मई तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ‘दृश्यम 3’ ने दुनियाभर में 219.75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, जबकि भारत में इसका नेट कलेक्शन 91.35 करोड़ रुपये पहुंच चुका है।

इस उपलब्धि के साथ मोहनलाल मलयालम सिनेमा के पहले और एकमात्र ऐसे अभिनेता बन गए हैं, जिनकी तीन फिल्मों ने 200 करोड़ रुपये से अधिक का वैश्विक कारोबार किया है। इनमें एल2: एम्पुराण (266.81 करोड़ रुपये), थूडरम (235.38 करोड़ रुपये) और दृश्यम 3 (219.75 करोड़ रुपये) शामिल हैं.