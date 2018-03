अमिताभ बच्चन के नाम पर म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव, नाराज हुए बिग बी!

मुंबई के अंधेरी इलाके से विधायक अमीत साटम ने जुहु इलाके में अमिताभ बच्चन को समर्पित एक म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव रखा है। विधानसभा में विधायक ने यह बात रखी। साटम ने शुक्रवार को विधानसभा में बोलते हुए कहा कि जुहु, हॉलीवुड के बवर्ली हिल्स के बराबर है, जहां कई फिल्मी सितारे रहते हैं। हालांकि साटम के इस प्रस्ताव से खुद अमिताभ बच्चन ने नाराजगी जतायी है। अमिताभ ने कहा कि वह नहीं चाहते कि ऐसा किसी म्यूजियम को एप्रूव्ल मिले।

साटम ने विधानसभा में कहा कि मैने ऐसे कई प्रस्ताव दिए हैं, जिनसे मुंबई में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इन प्रस्तावों में लंदन आई और सिंगापुर आई की तर्ज पर मुंबई आई का प्रस्ताव है। इसके साथ ही हम मुंबई के कई धार्मिक स्थानों जैसे सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबादेवी, महालक्ष्मी, हाजी अली, माउंट मैरी और पारसी एगीरी पर थीम लाइटें लगा सकते हैं। दुबई मॉल में हर रोज शाम 7 बजे फाउंटेन शो आयोजित किया जाता है। हम भी यहां ऐसा कर सकते हैं। साटम ने कहा कि इसके साथ ही उनके वर्सोवा में समुद्री मनोरंजन क्षेत्र के प्रस्ताव को भी तेजी लायी जानी चाहिए। साटम ने इस दौरान विधानसभा में मालवाणी भाषा में मांग करते हुए कहा कि कोंकण बेल्ट में भी रोड कनेक्टिविटी और आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की जरुरत है।

Not approved AT ALL .. it shall not be done !! https://t.co/x2Q5vGZ7xO

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 23, 2018