दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और सहमति के बिना गर्भपात के आरोप के चलते एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिया है। हालांकि महाअक्षय और उनकी मां योगिता बाली के खिलाफ इस एफआईआर को किसने दर्ज करावाया है इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से महाअक्षय बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर सुभाष शर्मा की बेटी मदालसा शर्मा से शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। मदालसा कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं वहीं उनकी मां भी एक्टिंग के क्षेत्र में अपना जलवा दिखा चुकी हैं।

Delhi: Rohini Court orders registration of FIR against actor Mithun Chakraborty's wife Yogeeta Bali and son Mahaakshay on charges of rape, cheating and causing miscarriage without consent.

— ANI (@ANI) July 2, 2018