मिथुन चक्रवर्ती इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। उनकी हाथ की सर्जरी के कारण उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उनके मुलाकात करने पहुंचे।

सूत्रों के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती की एक घटना में घायल हुए थे। जिसके बाद इलाज के दौरान उनके हाथ में मेटल प्लेट लगाई गई थी, उसे ही हटाने के लिए अब अभिनेता को सर्जरी करवाई पड़ी। उनकी सर्जरी सफल रही और अभिनेता की तबीयत भी ठीक है। जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, “प्रतिष्ठित फिल्म अभिनेता और भाजपा केंद्रीय समिति के सदस्य मिथुन चक्रवर्ती स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। मैंने आज अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की। मैंने उनसे बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।”



यह दूसरी बार था जब अधिकारी ने अस्पताल में भर्ती होने के दौरान चक्रवर्ती से मुलाकात की। 2024 में, मुख्यमंत्री ने हाथ की ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद अभिनेता से मुलाकात की थी।