बंगाली सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री मिठु मुखर्जी का 21 सितंबर को 71 साल की उम्र में निधन हो गया। वह करीब एक साल से काफी बीमार चल रही थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई के एक अस्पताल में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। बंगाली सिनेमा से जुड़े लोग उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

मिठु मुखर्जी ने अपने करियर में उत्तम कुमार, सौमित्र चटर्जी समेत कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया था। उन्हें अक्सर ‘टॉलीवुड की रेखा’ भी कहा जाता था। एक्ट्रेस के निधन पर ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने भी शोक जताया है। संस्था ने उनकी फिल्मों और भारतीय सिनेमा में योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी।

अभिनेत्री के निधन पर अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि मिठु मुखर्जी के निधन की खबर बेहद दुखद है। उन्होंने अभिनेत्री की यादों और उनके काम को हमेशा याद किए जाने की बात कही।

1972 में शुरू किया था फिल्मी सफर

मिठु ने 1970 और 1980 के दशक में बंगाली और हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाई थी। मिठु मुखर्जी ने साल 1972 में चित्त बोस की फिल्म ‘शेष पर्व’ से अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद दिनेन गुप्ता की फिल्म ‘मरजीना अब्दुल्ला’ में मुख्य किरदार निभाकर उन्हें बड़ी पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने ‘निशिकन्या’, ‘मौचाक’ और ‘स्वयंसिद्धा’ जैसी कई चर्चित बंगाली फिल्मों में काम किया।

हिंदी फिल्मों में भी किया काम

मिठु मुखर्जी ने हिंदी सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने दुलाल गुहा की ‘खान दोस्त’ और बासु चटर्जी की ‘सफेद झूठ’ जैसी फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा वह ‘दिललगी’ और ‘दो लड़के दोनों कड़के’ में भी नजर आई थीं।

1980 के दशक में ‘दुजाने’ के बाद मिठु मुखर्जी ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। इसके बाद साल 1990 में चंद्र बरोट की फिल्म ‘आश्रिता’ से उन्होंने पर्दे पर वापसी की। यही फिल्म उनके करियर की आखिरी स्क्रीन अपीयरेंस साबित हुई। मिठु मुखर्जी ने अपने अभिनय करियर में बंगाली और हिंदी सिनेमा की कई यादगार फिल्मों में काम किया।