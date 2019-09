Saaho vs Mission Mangal Box Office Collection: अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘मिशन मंगल’ अभी भी जबरदस्त कमाई करने में लगी हुई है। ये मल्टी स्टारर फिल्म अपने तीसरे वीक मे भी सिनेमाघरों में मजबूती के साथ टिकी हुई है। हैरानी की बात तो ये है कि इस फिल्म को बाहुबली सुपरस्टार प्रभास की फिल्म SAAHO टफ कॉम्पिटीशन दे रही है। बावजूद इसके अक्षय की फिल्म अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई और लगातार कमाई कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर ‘मिशन मंगल’ ने 18वें दिन में भी जमकर ताबड़तोड कमाई की।

इसके चलते ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने इस बाबत कुछ ट्वीट किए और अक्षय की फिल्म की कमाई के आंकड़े पेश किए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- ‘मिशन मंगल अभी भी अपनी जगह पर बनी हुई है। साहो के सामने होने के बाद भी ये फिल्म अपनी लाइफटाइम कमाई पार करने की आड़ में है। तीसरे वीक में जा पहुंची अक्षय की ये फिल्म हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है।’ तरण ने इस फिलम के तीसरे वीक के कलेक्शन आंकड़े को शेयर कर कहा-‘शुक्रवार को फिल्म ने कमाए 2.20 करोड़ रुपए। शनिवार को कमाए 3.25 करोड़ रुपए। रविवार को कमाए 3.64 करोड़ रुपए। फिल्म की टोटल कमाई हो गई है- 187.20 करोड़ रुपए। ‘

#MissionMangal remains steady, despite #Saaho juggernaut… All set to cross *lifetime biz* of #2Point0 and emerge #AkshayKumar’s highest grossing film… [Week 3] Fri 2.20 cr, Sat 3.25 cr, Sun 3.64 cr. Total: ₹ 187.20 cr. India biz.

