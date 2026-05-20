पूर्व एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की मौत ने सभी को चौंका दिया। 12 मई को भोपाल में ससुराल में उनका शव बरामद हुआ। परिवार वालों ने सास गिरिवाला सिंह और पति समर्थ पर उत्पीड़न और दहेज के लिए प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। दोनों पर एफ आई आर भी दर्ज कर ली गई है। इसकी जांच के लिए SIT का गठन किया गया है।

त्विषा शर्मा फिल्मी सफर

त्विषा शर्मा ने काफी कम उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। वह ‘मिस पुणे’ का खिताब अपने नाम कर चुकी थी। इस खिताब को जीतने के बाद उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था।

उनकी पहली फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी जिसका नाम ‘जरा संभल के’ था। यह फिल्म साइबर फ्रॉड पर आधारित थी। फिल्म में त्विषा ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था, जो साइबर ठगी के ग्रुप का हिस्सा होती है। यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

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त्विषा की आखिरी फिल्म

इसके बाद त्विषा ने एक तेलुगू फिल्म में काम किया था। इस फिल्म का नाम ‘मुग्गरू मोनागल्लू’ है। यह एक तेलुगू कॉमेडी फिल्म है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। यह फिल्म 2021 में आई थी।

फिल्मी दुनिया छोड़ कर रखा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रखा कदम

यह त्विषा की आखिरी फिल्म भी थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मी करियर को छोड़ दिया और एम बी ए की पढ़ाई पूरी की, बाद में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखा। जहां उन्होंने मार्केटिंग मैनेजर और कम्यूनिकेशन मैनेजर के रूप में काम किया।

सोशल मीडिया पर बढ़ता आक्रोश

दहेज से जुड़ी इस एक और मौत के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस मौत से हैरान लोग ये कहते नजर आए कि आखिर कब तक लड़कियां दहेज के लिए ऐसे मौत के घाट उतारी जाती रहेंगी। लोग त्विषा के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे है। सोशल मीडिया पर त्विषा और उनकी मां की चैट्स भी वायरल हो रही है।

जिसमें त्विषा लगातार अपनी मां को अपनी हालत बताती दिखी जिसमें वह कह रही है कि उन्हें वहां घुटन हो रही है, वो वहां बुरी तरह फंस गई है। त्विषा बार बार उन्हें वहां से घर ले जाने के लिए बोल रही थी। इससे पहले भी कई ऐसी मौतों के केस देखने मिले है।

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त्विषा शर्मा की दर्दनाक मौत

नोएडा की रहने वाली त्विषा शर्मा की मौत ने सभी को झंझोर दिया। एक ब्यूटी पैजेंट का खिताब जीतने वाली त्विषा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आई जिसमें उनके शरीर पर काफी चोटों के निशान पाए गए। उनकी मौत घर पर फांसी लगाने से हुई। बता दें कि त्विषा की शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ था। पति समर्थ के संग दिसंबर 2025 में त्विषा की शादी हुई थी।

ससुराल वालों के त्विषा पर आरोप

त्विषा के ससुराल वालों ने उन पर कथित तौर पर आरोप लगाए कि वह नशे से जुड़ी समस्या से जूझ रही थी और उनका मानसिक इलाज भी चल रहा था। इस पर अभी कोई आखिरी फैसला आधिकारिक तौर पर नहीं दिया गया है। बता दें कि त्विषा की सास एक रिटायर्ड जज है। इस मामले में पुलिस कार्यवाही चल रही है।

इस केस पर सिर्फ आम लोगों का गुस्सा ही सामने नहीं आ रहा बल्कि सेलेब्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे है। इस बारे में कंगना रनौत, दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी भी आगे आकर अपनी आवाज उठाती दिखीं है।