Femina Miss India 2018 Finale Live Streaming: फेमिना मिस इंडिया फ़िनाले 2018 लाइव अपडेट, करीना कपूर, जैकलीन सहित तमाम बॉलीवुड सितारे मौजूद

श्रेया राव कामावारपु को मिस मल्टीमीडिया के ताज से नवाजा गया है। उन्हें टॉप 12 में डायरेक्ट एंट्री मिली है।

Congratulations @SKamavarapu on winning @fbb_india Miss Multimedia sub contest and getting direct entry to top 12. @fbb_india @ColorsTV Femina Miss India 2018 grand finale at @DomeIndia Co powered by @Sephora_India and @DS_SilverPearls #MissIndiaFinale pic.twitter.com/CzKYSVjEtF