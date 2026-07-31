Mirzapur The Movie Release Date: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ अब बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। वेब सीरीज के बाद अब फिल्म को लेकर भी फैंस में जबरदस्त उत्साह है। इसी बीच फिल्म को लेकर पहला बड़ा अपडेट सामने आया है। करीब एक महीने पहले फिल्म के टीजर ने फैंस को खुश कर दिया था। अब फिल्म का ट्रेलर भौकाल मचाने के लिए तैयार है। जी हां! 11 अगस्त को एक ग्रैंड इवेंट में इसे लॉन्च किया जाएगा। इस दौरान पूरी स्टारकास्ट और मेकर्स मौजूद रहेंगे।

फिल्म के प्रमोशन में गर्दा उड़ाएगी मिर्जापुर की टीम

प्रमोशन सिर्फ ट्रेलर लॉन्च तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रेलर रिलीज के तुरंत बाद पंकज त्रिपाठी, अली फजल समेत फिल्म की टीम देश के 7-8 बड़े शहरों का दौरा करेगी। इस रोड ट्रिप के दौरान कलाकार फैंस से मुलाकात करेंगे और सिनेमाघरों में रिलीज से पहले फिल्म का माहौल बनाएंगे।

हाल ही में आए टीजर ने भी दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी थी। इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा अपने पुराने किरदारों में नजर आए। वहीं, जितेंद्र कुमार की एंट्री और रवि किशन का नया अंदाज भी लोगों का ध्यान खींचा।

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खास बात यह है कि फिल्म की कहानी ‘मिर्जापुर’ के शुरुआती दौर की होगी। यानी दर्शकों को एक बार फिर ‘मुन्ना भैया’ का वही बेखौफ अंदाज देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कालीन भैया, पंडित ब्रदर्स और मिर्जापुर की गद्दी की जंग बड़े पर्दे पर पहले से ज्यादा दमदार अंदाज में दिखाई जाएगी।

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‘मिर्जापुर: द मूवी’ को अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने मिलकर बनाया है। फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस अब इसे 4 सितंबर 2026 से देशभर के सिनेमाघरों में देख सकेंगे। वेब सीरीज के बाद अब ‘मिर्जापुर’ की कहानी पहली बार बड़े पर्दे पर एक नए अंदाज में नजर आएगी।