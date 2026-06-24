‘मिर्जापुर: द मूवी’ का पहला लुक देखकर फैन्स की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का पहला लुक सामने आ चुका है। साथ ही फिल्म के मुख्य किरदार भी सामने आ गए हैं। मु्न्ना भैया और गुड्डू भैया एक बार फिर भौकाल मचाने के लिए तैयार हैं। वेब सीरीज मिर्जापुर की शानदार सफलता के बाद मेकर्स ने इसे फिल्म के रूप में बनाने का फैसला लिया।

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फिल्म के टीजर लॉन्च से पहले, मेकर्स ने फर्स्ट-लुक्स कैरेक्टर पोस्टर्स की एक सीरीज जारी की है, जिसमें आइकॉनिक गद्दी, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया और कालीन भैया नजर आ रहे हैं। ‘गद्दी है तो हम हैं’ के संदेश के साथ, ये पोस्टर्स उस पावर, विरासत और दुश्मनी की याद दिलाते हैं जिसने मिर्जापुर की दुनिया को पहचान दी है, और इसने फैन्स के बीच तुरंत एक्साइटमेंट बढ़ा दी है।

बता दें कि ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का टीजर कल यानी कि 25 जून दोपहर 12 बजे रिलीज किया जाएगा। फिल्म के पहले लुक ने ही इंटरनेट पर अभी से चर्चा पैदा कर दी है, जहां दर्शक मिर्जापुर की दुनिया को याद कर रहे हैं और कयास लगा रहे हैं कि इसके बड़े पर्दे वाले चैप्टर में क्या होने वाला है। कल आने वाले टीजर के साथ, फिल्म के लिए उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है।

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मेकर्स ने फिल्म के मुख्य किरदारों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्टर रिवील किए। पंकज त्रिपाठी यानी कालीन भैया का फर्स्ट-लुक कैरेक्टर पोस्टर रिलीज करते हुए लिखा, ‘जो आया है, वह जाएगा भी, बस मर्जी कालीन भैया की होगी।’ साथ ही फिल्म के टीजर के बारे में बात करते हुए लिखा कि ‘रिमाइंडर सेट कर लें और सबसे पहले टीजर देखें।’

मेकर्स ने अली फजल यानी गुड्डू भैया का फर्स्ट-लुक कैरेक्टर पोस्टर रिलीज करते हुए लिखा, ‘शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। गुड्डू भैया आ रहे हैं बड़े पर्दे पर, तैयार हैं ना?

इसी तरह दिव्येंदु यानी मुन्ना भैया का फर्स्ट-लुक कैरेक्टर पोस्टर रिलीज करते हुए लिखा, ‘हिंदी फिल्म के हीरो हैं हम, कहा था ना, हम अमर हैं। मुन्ना भैया का भौकाल, अब बड़े पर्दे पर।’

‘मिर्जापुर: द मूवी’ सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं बल्कि तेलुगु भाषा में भी रिलीज की जाएगी। अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रेजेंटेड, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है और इसके निर्माता रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर है। यह फिल्म कासिम जगमागिया और विशाल रामचंद्रनी ने को प्रोड्यूस्ड है। बता दें कि 4 सितंबर 2026 को दुनिया भर में ‘मिर्जापुर: द मूवी’को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।