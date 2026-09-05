2018 की हिट सीरीज ‘मिर्जापुर’ पर बनी फिल्म ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही भौकाल मचा दिया है। 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 25.15 करोड़ रूपये नेट कलेक्शन कर लिया है। कालीन भैया, गुड्डू भैया और मुन्ना भैया का जलवा बड़े पर्दे पर खूब सीटियां और तालियां बटोर रहा है।

फिल्म को पहले ही दिन जबरदस्त रिस्पॉन्स जनता से मिला है। पॉजिटिव रिव्यू और रिएक्शन के साथ-साथ फिल्म ने भारत समेत विदेशी बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई करके दिखाई है। अपने 28.11 करोड़ रूपये के ग्रॉस कलेक्शन के साथ ये फिल्म 2026 की टॉप ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गई है। इस बीच माना जा रहा है कि ‘मिर्जापुर द मूवी’ का सीक्वल भी आएगा।

मिर्जापुर द मूवी का आएगा सीक्वल?

‘मिर्जापुर द मूवी’ का अंत एक बड़े क्लिफ हैंगर पर होता है। पिक्चर में पोस्ट क्रेडिट सीन है। इसमें मुन्ना भैया (दिव्येंदु), गुड्डू भैया (अली फजल) और स्वीटी गुप्ता (श्रिया पिलगांवकर) के बीच लव ट्रायंगल दिखाया गया है। ये सीरीज से एकदम अलग चीज है। सीरीज में तीनों किरदारों के बीच अलग समीकरण थे।

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पिक्चर में मुन्ना और गुड्डू दोनों ये जानकर चौंक जाते है कि उन्हें एक ही लड़की, स्वीटी से प्यार है। ये फिल्म ‘मिर्जापुर’ के सीक्वल का प्लॉट हो सकता है। माना जा रहा है कि अगली फिल्म में मेकर्स तीनों के रिश्ते को डिटेल्स में दिखाते हुए उनके बीच लव ट्रायंगल को नए ट्विस्ट के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं।

सीरीज की बात करें तो ‘मिर्जापुर’ के पहले सीजन में स्वीटी, मुन्ना की जगह गुड्डू को चुनती है। ऐसे में मुन्ना की पंडित भाइयों से दुश्मनी शुरू हो जाती है। बाद में मुन्ना, गुस्से में आकर स्वीटी का खून कर देता है। मौत के वक्त स्वीटी प्रेग्नेंट भी होती है। गुड्डू के छोटे भाई बबलू पंडित की मौत भी सीरीज के पहले सीजन में हो जाती है, जिसे बाद गुड्डू भैया, त्रिपाठी परिवार से बदला लेने निकल पड़ते हैं।

क्या है मिर्जापुर द मूवी की कहानी?

‘मिर्जापुर’ फिल्म में कालीन भैया की टक्कर बब्बन बबुआ नाम के अफीम व्यापारी से दिखाई गई है। जैसलमेर से भागा बब्बन मिर्जापुर जा पहुंचता है। उसे गद्दी के खेल के बारे में पता लगता है तो वो भी वर्चस्व की लड़ाई में अपना पैर डाल देता है। मगर कालीन भैया और उनकी पलटन ये सब इतनी आसानी से नहीं होने दे सकती। ऐसे में बब्बन बबुआ को गुड्डू-बबलू पंडित, मुन्ना त्रिपाठी और मकबूल से भी निपटना पड़ता है।

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पिक्चर में पंकज त्रिपाठी ने कालीन भैया के अपने किरदार को एक बार फिर निभाया है। इसमें बब्बन का रोल रवि किशन निभाते नजर आए, जिनके काम की खूब तारीफ हो रही है। अली फजल, जितेंद्र कुमार, दिव्येंदु समेत राजेश तेलंग, शीबा चड्ढा, रसिका दुग्गल, मोहित मालिक और कुलभूषण खरबंदा इसमें अहम रोल्स निभाए हैं। फिल्म के डायरेक्टर गुरमीत सिंह हैं।