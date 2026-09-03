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Mirzapur The Movie Review LIVE: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ब्लॉक सीटों को छोड़कर 3.92 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग कर ली है। वहीं, ब्लॉक सीटों समेत आंकड़ा 6.19 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

फैंस के साथ नए दर्शकों पर भी नजर: एडवांस बुकिंग में फैंस का उत्साह दिख रहा है। अब मेकर्स की कोशिश है कि फिल्म सीरीज के पुराने फैंस के साथ-साथ नए दर्शकों को भी पसंद आए और वे कहानी से आसानी से जुड़ सकें।

‘मिर्जापुर: द मूवी’ को लेकर मेकर्स का कहना है कि फिल्म देखने के लिए सीरीज देखना जरूरी नहीं है। ट्रेलर लॉन्च पर हर्षिता गौर ने बताया कि फिल्म की कहानी सीजन 1 के एपिसोड 6 और 7 के बीच की कड़ी को दिखाएगी। फिल्म के जरिए कई पुराने घटनाक्रम और किरदारों की कहानियों के बीच के कनेक्शन भी सामने आएंगे।

Live Updates
19:56 (IST) 3 Sep 2026

‘मिर्जापुर: द मूवी’ की एडवांस बुकिंग में आज जबरदस्त तेजी

ट्रेड एक्सपर्ट जोगिंदर टुटेजा ने एक्स पर लिखा है, " ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की एडवांस बुकिंग में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। फिल्म कल सिनेमाघरों में अपना पहला शो शुरू करने के लिए तैयार है और अब तक 2 लाख से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं। एडवांस बुकिंग की रफ्तार को देखते हुए फिल्म की 28-32 करोड़ रुपये की ओपनिंग की उम्मीद जताई जा रही है।"

19:55 (IST) 3 Sep 2026

मिर्जापुर में हिंसा पर बोले अभिषेक बनर्जी

‘मिर्जापुर’ में हिंसा को लेकर हो रही आलोचना पर अभिनेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि फिल्मों में दिखाई जाने वाली हिंसा असल जिंदगी से प्रेरित होती है। उन्होंने द फ्री प्रेस जर्नल से बातचीत में कहा, “आलोचकों ने ‘शोले’, ‘एनिमल’ और ‘धुरंधर’ के लिए भी यही बात कही थी। जब भी पर्दे पर हिंसा दिखाई जाएगी, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि हम पर्दे पर जो कुछ देखते हैं, वह जिंदगी से प्रेरित होता है।”

19:45 (IST) 3 Sep 2026

‘मिर्जापुर: द मूवी’ का रनटाइम हुआ रिवील

सेंसर बोर्ड की ओर से सुझाए गए बदलावों के बाद ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का रनटाइम 197.19 मिनट हो गया है। यानी फिल्म की कुल लंबाई 3 घंटे, 17 मिनट और 19 सेकंड है।

19:15 (IST) 3 Sep 2026

Mirzapur The Movie Advance Booking: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त उछाल

‘मिर्जापुर: द मूवी’ 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। एडवांस बुकिंग में शानदार बिक्री के चलते फिल्म पहले दिन 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सकती है।

ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने अब तक 3.92 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है और 1.4 लाख टिकट बिक चुके हैं। एडवांस बुकिंग की रफ्तार को देखते हुए फिल्म की ओपनिंग मजबूत रहने की उम्मीद है।

18:57 (IST) 3 Sep 2026

मिर्जापुर: द मूवी के लिए बॉक्स ऑफिस पर रास्ता साफ

‘मिर्जापुर: द मूवी’ को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए फिलहाल अनुकूल माहौल मिलता दिख रहा है। फिल्म के सामने उसी दिन रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों की संख्या कम है, वहीं यश की ‘टॉक्सिक’ भी अपनी शानदार ओपनिंग के बाद रफ्तार बरकरार नहीं रख पाई है।

18:54 (IST) 3 Sep 2026

मिर्जापुर: द मूवी की रिलीज पर रोक की मांग, हाई कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका

‘मिर्जापुर: द मूवी’ की सिनेमाघरों में रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में फिल्म से मिर्जापुर के कथित अपमानजनक संदर्भों, हिंसा से जुड़े दृश्यों और अश्लील कंटेंट को हटाने तक इसकी थिएटर रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है।

यह याचिका अधिवक्ता शालू पांडे ने केंद्र सरकार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC), एक्सेल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (प्राइम वीडियो) के खिलाफ दायर की है।