Mirzapur The Movie Review LIVE: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ब्लॉक सीटों को छोड़कर 3.92 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग कर ली है। वहीं, ब्लॉक सीटों समेत आंकड़ा 6.19 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

फैंस के साथ नए दर्शकों पर भी नजर: एडवांस बुकिंग में फैंस का उत्साह दिख रहा है। अब मेकर्स की कोशिश है कि फिल्म सीरीज के पुराने फैंस के साथ-साथ नए दर्शकों को भी पसंद आए और वे कहानी से आसानी से जुड़ सकें।

‘मिर्जापुर: द मूवी’ को लेकर मेकर्स का कहना है कि फिल्म देखने के लिए सीरीज देखना जरूरी नहीं है। ट्रेलर लॉन्च पर हर्षिता गौर ने बताया कि फिल्म की कहानी सीजन 1 के एपिसोड 6 और 7 के बीच की कड़ी को दिखाएगी। फिल्म के जरिए कई पुराने घटनाक्रम और किरदारों की कहानियों के बीच के कनेक्शन भी सामने आएंगे।

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