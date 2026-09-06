‘मिर्जापुर द मूवी’ में ‘शूरवीर’ गाने के इस्तेमाल पर बहस छिड़ गई है। गाने के सिंगर रैपेरिया बालम ने फिल्म के मेकर्स पर इल्जाम लगाए हैं कि मिर्जापुर फिल्म में उनका ‘शूरवीर’ गाना बिना उनकी इजाजत के इस्तेमाल किया गया है।

इतना ही नहीं, सिंगर को इस बात से भी नाराजगी है कि ये गाना राजस्थान के शूरवीरों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, महाराणा प्रताप को समर्पित किया गया था लेकिन फिल्म में इस गाने को विलेन्स और गैंगस्टर्स पर फिल्माया गया है। सिंगर का कहना है कि वह मेकर्स पर इस बात के लिए कानूनी कार्यवाई भी करेंगे।

यह भी पढ़ें- September Movie Release 2026: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ से ‘हैवान’ और ‘द वन’ तक, सितंबर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी फिल्में

मिर्जापुर द मूवी में राजस्थान के शूरवीरों का अपमान

4 सितंबर को सिनेमाघरों में फिल्म मिर्जापुर द मूवी रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों से जमकर प्यार मिल रहा है। फिल्म में कई सुपरहिट गानों को शामिल किया गया और उस लिस्ट में एक नाम ‘शूरवीर’ गाने का भी है। साल 2020 में ये गाना रैपेरिया बालम ने बनाया था जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।

वह इस गाने मे कंपोजर और गायक थे। राजस्थान के शूरवीरों की महान गाथा के लिए समर्पित ये गाना दर्शकों के मन को बहुत भाता है। इस गाने को फिल्म में गैंगस्टर्स पर फिल्माया गया है।

सिंगर रैपेरिया बालम ने लगाए मेकर्स पर इल्जाम

गाने के सिंगर रैपेरिया बालम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने मेकर्स पर इल्जाम लगाए हैं कि उन्होंने ये गाना सिंगर की इजाजत के बिना इस्तेमाल किया है।

उन्होंने वीडियो में कहा- “मैं आज ऐसे वीडियो बना रहा हूं, मैंने ये कभी नहीं किया लेकिन आज मेरा दिल दुखा है। आप सोचेंगे कि क्यों दुखी हूं मुझे तो खुश होना चाहिए, मेरा गाना मिर्जापुर फिल्म में लग गया लेकिन फिल्म की टीम ने मेरी परमिशन ही नहीं ली कि हम गाना यूज कर रहे हैं। परमिशन किसने दी, मैंने तो नहीं दी।”

रैपेरिया बालम ने कहा “महाराणा प्रताप जी को समर्पित ये गाना आप ग्लोरिफाई कर रहे हैं विलेन्स को गैंगस्टर्स को, क्या ये ठीक हैं? यार अगर मिर्जापुर टीम अप्रोच करती ना तो उन्हें 10 आइडिया दे देते पर इस तरह से बिना परमिशन के गाना आप उठा रहे हो। मुझे नहीं पता किसने आपको इजाजत दी। क्या आपके पास कॉपीराइट्स हैं।”

सिंगर ने कहा- ये राजस्थान का अपमान है

सिंगर ने वीडियो में आगे कहा कि “दिल दुखा है क्योंकि ये राजस्थान का अपमान है, महाराणा प्रताप जी का अपमान है। ये चीज हम सहन नहीं कर पाएंगे। हमारी यही मंशा रही है कि आने वाली पीढ़ी के जो आदर्श हों वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी हों, छत्रपति शिवाजी महाराज हों, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हों। उन्होंने क्या नहीं सहा इस मिट्टी के लिए।”

यह भी पढ़ें- ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को मिली CBFC से मंजूरी, जानिए कितने मिनट की होगी फिल्म

सिंगर ने दर्शकों से सुझाव मांगते हुए कहा कि “आप बताएं हमे क्या करनी चाहिए। हजारों मैसेज आ रहे हैं जहां लोग कह रहे हैं कि आपको गाना फिल्म में आ गया है मैं मेकर्स की भावना समझता हूं कि काफी पसंद किया गया गाना है ये। लेकिन मिर्जापुर टीम को बात करनी चाहिए थी, हम गाने दे देते। अब जो कार्यवाई होगी अब वो तो चलती रहेगी।”

फैंस ने दी सिंगर को केस करने सलाह

सिंगर के इस वीडियो पर यूजर्स के रिएक्शन सामने आ रहे हैं जहां लोग मेकर्स को तलाड़ते दिख रहे हैं और उन पर कार्यवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं कई लोगों ने कॉपीराइट क्लेम करने का भी सुझाव दिया।

ये फिल्म प्राइम की सीरीज मिर्जापुर से प्रेरित है। पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु के अलावा ‘मिर्जापुर’ फिल्म में रवि किशन, जितेंद्र कुमार, रसिका दुगल, शीबा चड्ढा, अभिषेक बनर्जी, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी, हर्षिता गौर, सोनल चौहान, राजेश तैलंग, सुशांत सिंह, मोहित मलिक और कुलभूषण खरबंदा भी नजर आए।