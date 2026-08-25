Mirzapur The Movie: ‘मिर्जापुर’ के फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है। ओटीटी पर अपनी दमदार कहानी, जबरदस्त किरदारों और ‘भौकाल’ के लिए मशहूर यह फ्रेंचाइजी अब बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। ‘मिर्जापुर: द मूवी’ 4 सितंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं और इसी के साथ मेकर्स ने फैंस के बीच उत्साह बढ़ाने के लिए नया पोस्टर जारी किया है।

एक्सेल एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया काउंटडाउन पोस्टर शेयर किया है। पोस्टर में पंकज त्रिपाठी के कलीन भैया, अली फजल के गुड्डू पंडित और दिव्येंदु के मुन्ना भैया समेत कई अहम किरदार नजर आ रहे हैं। पोस्टर को देखकर साफ है कि फिल्म में एक्शन, बदला और हाई-वोल्टेज ड्रामा का भरपूर तड़का देखने को मिलेगा।

पोस्टर के साथ मेकर्स ने लिखा, “भौकाल का नया ठिकाना: थिएटर। बड़े पर्दे पर ‘मिर्जापुर द मूवी’ आने में बस 10 दिन बाकी!” फिल्म 4 सितंबर को हिंदी और तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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‘मिर्जापुर: द मूवी’ का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है। रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी और सोनल एस चौहान अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

खास बात यह है कि फिल्म में ‘मिर्जापुर’ के कुछ पुराने और फैंस के पसंदीदा किरदार भी वापसी कर रहे हैं। दिव्येंदु के मुन्ना भैया, कुलभूषण खरबंदा के सत्यानंद त्रिपाठी और श्रिया पिलगांवकर की स्वीटी गुप्ता की वापसी ने पहले ही दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है।

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अब रिलीज में महज 10 दिन बाकी हैं और हर नए अपडेट के साथ फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। लंबे समय तक ओटीटी पर ‘भौकाल’ मचाने के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि ‘मिर्जापुर’ की दुनिया बड़े पर्दे पर दर्शकों को कितना रोमांचित करती है।