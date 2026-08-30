प्राइम वीडियो की फेमस सीरीज ‘मिर्जापुर’, अब फिल्म के रूप में बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल गई है। पहले सीजन के वहीं शानदार कलाकार फिल्म में नजर आएंगे। 4 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

‘मिर्जापुर: द मूवी’ के साथ कालीन भैया, गुड्डू पंडित एक बार फिर वापसी करेंगे यानी अब वही खून-खराबा, धोखे और दमदार एक्शन बड़े पर्दे पर दिखाई देगा।

यह भी पढ़ें- Mirzapur: The Movie के लिए किसने ली कितनी फीस? कालीन भैया से रवि किशन तक की पूरी लिस्ट रिवील

‘मिर्जापुर: द मूवी’ को सेंसर बोर्ड ने किया पास

सीबीएफसी से फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को ‘ए’ (एडल्ट) सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ फिल्म का रनटाइम भी सामने आ चुका है। बड़े पर्दे पर फिल्म 197.19 मिनट यानी कि 3 घंटे, 17 मिनट और 19 सेकेंड की रिलीज होगी। फिल्म में अभद्र भाषा, क्राइम और गुंडाराज को साफ तौर पर दिखाया जाएगा, इसके बावजूद फिल्म पर कितने लगाए गए, इस बारे में कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आई है।

‘A’ सर्टिफिकेट था मेकर्स का टारगेट

29 अगस्त को फिल्म को एडल्ट कैटेगरी में सर्टिफिकेट दिया गया। इस बार मेकर्स एक दमदार और बेबाक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार हैं, जो दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखने का वादा करता है।

फिल्म के निर्देशन गुरमीत सिंह ने पहले ही इस बात को साफ किया था कि वह ‘A’ सर्टिफिकेट ही टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि सीरीज की तरह फिल्म में भी हिंसा और अभद्र भाषा को दिखाया गया है। हालांकि सेंसर बोर्ड के हिसाब से मेकर्स ने भाषा को बैलेंस रखने की कोशिश की है।

यह भी पढ़ें- Mirzapur The Movie Trailer: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का धांसू ट्रेलर रिलीज, कालीन भैया का भौकाल बरकरार, गुड्डू और मुन्ना ने मचाया गदर

नए किरदारों के साथ वहीं पुरानी जंग

गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में इस बार कई नए कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म में जितेंद्र कुमार के अलावा रवि किशन की भी एंट्री हुई है। रवि किशन का किरदार फिल्म में नया शामिल किया गया है। उनकी जंग सीधा कालीन भैया के साथ मिर्जापुर की गद्दी के लिए देखने मिलेगी। फिल्म ने उन्होंने बब्बन यादव का रोल प्ले किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर ने फिल्म के लिए 2-2.5 करोड़ रुपये फीस ली है।

कब होगी फिल्म मिर्जापुर द मूवी रिलीज

फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है जबकि फिल्म की कहानी का लेखन पुनीत कृष्णा ने किया है। रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस के बैनर के साथ फिल्म का निर्माण किया गया है और फिल्म 4 सितंबर को 2026 को सिनेमाघरों मे रिलीज होगी। अब तक सीरीज के जरिए दर्शकों ने मिर्जापुर की गद्दी की लड़ाई को देखा है, लेकिन इस बार यही जंग बड़े पर्दे पर कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी।