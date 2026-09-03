पंकज त्रिपाठी, अली फजल और श्वेता त्रिपाठी स्टारर अमेजन प्राइम ओरिजिनल सीरीज ‘मिर्जापुर’ ने 2018 में अपनी रिलीज के बाद देशभर में भौकाल मचा दिया था। ये हिंदी भाषा में बनी पहली सीरीज में से एक थी। कालीन भैया, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया समेत अन्य दमदार किरदारों को इस सीरीज में देखा गया। दर्शकों का प्यार मिलने के बाद इसे आगे बढ़ाया गया। 2020 में ‘मिर्जापुर’ सीजन 2 और 2024 में ‘मिर्जापुर’ सीजन 3 रिलीज हुआ। अब दर्शकों के इस फेवरेट शो से जुड़ी फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ भी 4 सितंबर को रिलीज हो रही है।

‘मिर्जापुर द मूवी’ की कहानी को सीरीज के पहले सीजन के समानांतर दिखाया जाएगा। पिक्चर में सीरीज में काम कर चुके सभी के पसंदीदा कलाकारों की भी वापसी हो रही है। साथ ही कुछ नए किरदार भी इसमें देखने को मिलेंगे। थिएटर में ‘मिर्जापुर’ की रिलीज का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। इसे लेकर हर तरफ, खासकर नॉन मेट्रो सेंटर्स में तगड़ा बज भी बना हुआ है। माना जा रहा है कि ये रिलीज के बाद 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों में से एक बनेगी।

कैसी है मिर्जापुर की एडवांस बुकिंग?

कुछ दिन पहले ही ‘मिर्जापुर द मूवी’ की एडवांस बुकिंग खुली थी। रिलीज डेट के करीब आते-आते इस फिल्म की बुकिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। इस फिल्म की अभी तक (गुरुवार दोपहर) 4 करोड़ से ज्यादा टिकट बिक चुकी हैं। इसी के साथ ओपनिंग डे का कलेक्शन 4 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है।

ये कलेक्शन हिंदी के साथ-साथ तेलुगु वर्जन को मिलाकर सामने आया है। जी हां, हिंदी के साथ-साथ ‘मिर्जापुर द मूवी’ तेलुगु डब वर्जन में भी रिलीज होने वाली है। टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुकमायशो पर भी ‘मिर्जापुर’ अच्छा मोमेंटम पा रही है। हर घंटे इसकी हजारों टिकट बिक रही हैं।

इसी के साथ फिल्म की सॉलिड ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है। ये बड़ी बात इसलिए भी है, क्योंकि फिल्म में कोई बड़े सितारे नहीं हैं। ये टियर-2 और टियर-3 सेंटर्स की पहली पसंद होगी। नॉन मेट्रो ऑडियंस को अपील करने वाली फिल्मों को एडवांस बुकिंग के बजाए टिकट विंडो पर अच्छी कमाई करते देखा जाता है। ऐसा ही ‘मिर्जापुर’ के साथ भी होने की संभावना है।

तगड़ी ओपनिंग को तैयार मिर्जापुर द मूवी

पिछले हफ्ते ट्रेड एनालिस्ट्स ने इसके 18 से 20 करोड़ रुपये की ओपनिंग करने की संभावना जताई थी, जो अब बढ़कर 22 से 25 करोड़ रुपये हो गई है। अगर पिक्चर को बढ़िया मोमेंटम मिला तो ये 25 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करेगी। इसी के साथ ये बिना टॉप स्टार वाली पहली सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन जाएगी।

आमतौर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ए-लिस्ट सितारे या पैन इंडिया सितारों की ही फिल्में 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पर करती हैं। तीनों खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन ने इस कलेक्शन को छुआ है।

‘मिर्जापुर द मूवी’ में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी जैसे बढ़िया कलाकार हैं। अगर ये फिल्म 25 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करती है तो ये हाल ही में आईं स्लीपर हिट्स ‘सैयारा’ (22 करोड़ रुपये) और ‘अवारापन 2’ (21.50 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ देगी।