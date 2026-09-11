Mirzapur The Movie Box Office Day 7: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ सिनेमाघरों में कमाल का प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के सात दिन बाद फिल्म ने दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म अब तक ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 212.44 करोड़ रुपये कमा चुकी है।

सैकनिल्क के मुताबिक, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने सातवें दिन यानी गुरुवार को भारत में 10,379 शोज से 10.55 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 176.94 करोड़ रुपये हो गया है। सात दिनों में फिल्म की कुल इंडिया नेट कमाई 148.45 करोड़ रुपये पहुंच गई है।

वहीं, विदेशी बाजार में फिल्म ने सातवें दिन 2.50 करोड़ रुपये जोड़े। इसके साथ ही विदेशों में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 35.50 करोड़ रुपये हो गया है। भारत और विदेशों की कमाई को मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 212.44 करोड़ रुपये हो गया है।

‘मिर्जापुर: द मूवी’ बनाम ‘हनुमान अंश’ और ‘टॉक्सिक’

‘मिर्जापुर: द मूवी’ को इस समय इस साल की सरप्राइज हिट फिल्म ‘हनुमान अंश’ से टक्कर मिल रही है। सिनेमाघरों में 35वें दिन भी ‘हनुमान अंश’ ने करीब 10 करोड़ रुपये की कमाई की। यह फिल्म 7,664 शोज में दिखाई गई और इसकी एक दिन की कमाई लगभग उतनी ही रही, जितनी ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने अपने सातवें दिन की है।

यह भी पढ़ें: Mirzapur The Movie Review: कालीन भैया के अवेंजर्स ने दिखाया दम, भौकाल में नहीं छोड़ी कोई कमी

वहीं, यश की ‘टॉक्सिक’ भी सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए हुए है। फिल्म ने रिलीज के 16वें दिन 934 शोज से 0.39 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की भारत में कुल नेट कमाई 248.24 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 296.29 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। विदेशों से फिल्म ने 43.50 करोड़ रुपये कमाए हैं। इस तरह ‘टॉक्सिक’ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 339.79 करोड़ रुपये हो गया है।

कैसी रही ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की पहली हफ्ते की कमाई?

‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने सिनेमाघरों में शानदार शुरुआत की थी। फिल्म ने ओपनिंग डे यानी शुक्रवार को 25.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। शनिवार को फिल्म की कमाई बढ़कर 32 करोड़ रुपये हो गई, जो शुक्रवार के मुकाबले 24.3 फीसदी ज्यादा थी।

रविवार को फिल्म ने हफ्ते की सबसे बड़ी सिंगल-डे कमाई की। इस दिन फिल्म ने 36 करोड़ रुपये कमाए। रविवार को फिल्म की कमाई में शनिवार के मुकाबले 12.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

हालांकि, सोमवार को फिल्म की कमाई में गिरावट आई और कलेक्शन 16 करोड़ रुपये रहा। यह रविवार की कमाई से करीब आधा था। इसके बाद भी फिल्म की कमाई में बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। मंगलवार को फिल्म ने 15.60 करोड़ रुपये और बुधवार को 12.55 करोड़ रुपये कमाए। सातवें दिन यानी गुरुवार को फिल्म ने 10.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

इस तरह सात दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 148.45 करोड़ रुपये हो गया।विदेशी बाजार में भी फिल्म ने अच्छी शुरुआत की। पहले दिन फिल्म ने 5 करोड़ रुपये कमाए। इसके बाद शनिवार और रविवार को 8-8 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इस तरह ओपनिंग वीकेंड में ही फिल्म की विदेशी कमाई 21 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई।

यह भी पढ़ें: ‘मिर्जापुर द मूवी’ का आएगा सीक्वल? फिल्म के अंत में मिला ये बड़ा हिंट

इसके बाद ज्यादातर दिनों में फिल्म ने विदेशी बाजार से 3 से 4.5 करोड़ रुपये के बीच कमाई की। सातवें दिन फिल्म ने 2.50 करोड़ रुपये जोड़े और पहले हफ्ते में विदेशों से इसकी कुल ग्रॉस कमाई 35.50 करोड़ रुपये हो गई।

भारत और विदेशी बाजार की कमाई मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब 212.44 करोड़ रुपये पहुंच चुका है।’मिर्जापुर: द मूवी’ ने रिलीज के महज दो दिनों के भीतर भारत में 50 करोड़ रुपये नेट का आंकड़ा पार कर लिया था। इसके साथ ही यह इस साल सबसे तेजी से यह आंकड़ा पार करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई।

इसके बाद फिल्म ने सिर्फ चार दिनों में 100 करोड़ रुपये नेट का आंकड़ा भी पार कर लिया। पहले हफ्ते में मिली शानदार कमाई के दम पर ‘मिर्जापुर: द मूवी’ 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों की टॉप-7 लिस्ट में भी शामिल हो गई है।