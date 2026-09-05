पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर फिल्म ‘मिर्जापुर’ ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन इतिहास रच दिया। 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस पिक्चर ने अपने ओपनिंग डे पर तगड़ी कमाई कर ली है। गद्दी और वर्चस्व के खेल की कहानी ‘मिर्जापुर द मूवी’ से पहले ही दिन बड़ी कमाई की उम्मीद की जा रही थी, जिसपर ये खरी उतरी है।

सैकनिल्क के अनुसार, ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 25.15 करोड़ रूपये का बंपर नेट कलेक्शन किया। पहले दिन पिक्चर के हिंदी वर्जन ने 25 करोड़ रूपये और तेलुगु वर्जन ने 15 लाख रूपये की कमाई की। इस पिक्चर के रात के शोज की ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा, 62.38 प्रतिशत रही। शाम और दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 41.85 प्रतिशत और 41.15 प्रतिशत रही, जबकि सुबह के शोज देखने के लिए 25.85 प्रतिशत दर्शकों की भीड़ पहुंची थी।

इन शहरों में सबसे ज्यादा देखी गई पिक्चर

पिक्चर की कमाई में अलग-अलग शहरों का भी योगदान है। इसमें सबसे ज्यादा शोज दिल्ली-एनसीआर में लगे हैं। 1249 शोज दिल्ली में देखे गए, जिनमें रात में लगभग 70 प्रतिशत जनता ने सिनेमाघरों का रुख किया। इसके बाद मुंबई में 818 शोज, अहमदाबाद में 509 और पुणे, सूरत और बेंगलुरु में इसके 397, 347 और 281 शोज देखे गए। जाहिर है कि ‘मिर्जापुर’ को लेकर दर्शकों के बीच खूब बज और उत्साह है।

‘मिर्जापुर द मूवी’ के तेलुगु वर्जन के लिए रात के शोज ही सबसे ज्यादा देखे गए हैं। इनकी ऑक्यूपेंसी 20.13 प्रतिशत रही। हैदराबाद, विशाखापट्नम, विजयवाड़ा और वारंगल में फिल्म को सबसे ज्यादा देखा गया। अपने 25.15 करोड़ रूपये के कलेक्शन के साथ ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने इमरान हाशमी की हाल ही में आई फिल्म ‘आवारापन 2’ को पीछे छोड़ दिया है। पिछले महीने रिलीज हुई इस पिक्चर ने 22 करोड़ रूपये का नेट कलेक्शन किया था।

अपनी बढ़िया कमाई के साथ ‘मिर्जापुर’ इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों में चौथे नंबर पर आ गई है। इस लिस्ट में पहले और दूसरे नंबर पर ‘टॉक्सिक’ और ‘धुरंधर द रिवेंज’ अपने 55 करोड़ रूपये और 99 करोड़ रूपये के कलेक्शन बनी हुई है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ‘बॉर्डर 2’ अपने 30 करोड़ रूपये के कलेक्शन के साथ है।