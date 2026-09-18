प्राइम वीडियो की शानदार वेब सीरीज मिर्जापुर दर्शकों को बड़े पर्दे पर काफी पसंद आ रही है। 4 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने महज 2 हफ्तों में 200 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। कमाल ये है कि फिल्म अब जल्द ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है। फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 292.14 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

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‘मिर्जापुर: द मूवी’ करेगी 300 करोड़ का आंकड़ा पार

सैकनिल्क के मुताबिक, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने रिलीज के 14वें दिन भारत में 4.00 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। फिल्म ने इस दिन 6926 शोज के जरिए यह कलेक्शन दर्ज किया। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 242.39 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 203.45 करोड़ रुपये हो गया है।

ओवरसीज मार्केट में भी बरकरार है जलवा

वहीं, ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 14वें दिन 0.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे विदेशों में इसकी कुल कमाई 49.75 करोड़ रुपये पहुंच गई है। इन आंकड़ों के साथ ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 292.14 करोड़ रुपये हो चुका है। फिल्म जल्द ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार करती दिखाई दे रही है।

क्या तोड़ेगी ‘हनुमान अंश’ का रिकॉर्ड

‘मिर्जापुर: द मूवी’ से उम्मीद की जा रही है कि वह फिल्म हनुमान अंश के कलेक्शन को पीछे छोड़ सकती है। फिल्म हनुमान अंश करीब 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है और लगातार इसी तरह ताबड़तोड़ कमाई फिल्म की जारी है। ‘मिर्जापुर द मूवी’ की तुलना में ‘हनुमान अंश’ का बजट काफी कम है जिस कारण उसके कलेक्शन से तुलना करना गलत भी हो सकता है।

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फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की स्टारकास्ट

पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु के अलावा ‘मिर्जापुर’ फिल्म में रवि किशन, जितेंद्र कुमार, रसिका दुगल, शीबा चड्ढा, अभिषेक बनर्जी, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी, हर्षिता गौर, सोनल चौहान, राजेश तैलंग, सुशांत सिंह, मोहित मलिक और कुलभूषण खरबंदा भी नजर आए।

‘मिर्जापुर द मूवी’ को अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने पेश किया है और इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है।