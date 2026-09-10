4 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने सिनेमाघरों में भौकाल मचा दिया है। 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने में फिल्म अब कुछ ही दूर है। ‘मिर्जापुर’ की दुनिया जब ओटीटी से निकलकर बड़े पर्दे पर पहुंची, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वेब सीरीज की लोकप्रियता सिनेमाघरों में भी दर्शकों को खींच पाएगी।

लेकिन फिल्म की कामयाबी देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिर्जापुर की गद्दी की लड़ाई बड़े पर्दे पर दर्शकों के मन को भा रही है। चलिए बताते हैं फिल्म ने छठे दिन कितने करोड़ की कमाई की…

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‘मिर्जापुर द मूवी’ ने छठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी। 10705 शोज के जरिए फिल्म ने भारत में 12.80 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की अब तक की कुल इंडिया नेट कमाई 138.15 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 164.78 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

वहीं, विदेशों में भी फिल्म का प्रदर्शन जारी है। छठे दिन फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिसके बाद इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 29 करोड़ रुपये हो गया है।

भारत और विदेशों की कमाई को मिलाकर ‘मिर्जापुर द मूवी’ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 193.78 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। फिल्म अब वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के आंकड़े से महज कुछ करोड़ दूर है। उम्मीद है कि फिल्म जल्द ही 200 करोड़ रुपये कमाकर रिकॉर्ड बना लेगी।

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अगर ‘मिर्जापुर द मूवी’ के पहले वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तुलना 2026 में रिलीज हुई फिल्मों से करें, तो यह अब तक 7 फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है। इस लिस्ट में ‘धमाल’, ‘भूत बंगला’, ‘कॉकटेल 2’, ‘वेलकम टू द जंगल’,

ओ रोमियो’, ‘ऐल्फा’ और ‘आवारापन 2’ जैसी फिल्में शामिल हैं।

देखना दिलचस्प होगा कि मुन्ना भैया और गुड्डू भैया का बॉक्स ऑफिस भौकाल इस वीकेंड भी बरकरार रहता है या फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिलती है।