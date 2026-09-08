Mirzapur Movie Collection Day 4: ‘कलीन भैया’ और उनकी गैंग बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने पहले वीकेंड पर ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली। अब इस मूवी के नॉन वीकेंड यानी सोमवार का कलेक्शन भी सामने आ गया है।

सैकनिल्क के अनुसार, ‘मिर्जापुर’ ने चौथे दिन 10,570 शो में 16 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इससे अब तक इंडिया का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 131.55 करोड़ रुपये और इंडिया का नेट कलेक्शन 109.75 करोड़ रुपये हो गया है।

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वहीं, ओवरसीज में फिल्म ने चौथे दिन 2.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे अब तक ओवरसीज में इसकी टोटल कमाई 22.50 करोड़ रुपये हो गई है। इससे वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 154.05 करोड़ रुपये हो गया है।

‘मिर्जापुर’ से आगे हैं ये दो फिल्में

हालांकि, ‘मिर्जापुर’ की सोमवार दिन की कमाई 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों- ‘धुरंधर: द रिवेंज’ और ‘बॉर्डर 2’ के मुकाबले काफी कम थी। फिर भी इसने ‘भूत बंगला’ से बेहतर प्रदर्शन किया, जो इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी।

सोमवार की कमाई में हुई गिरावट

बता दें कि सोमवार को दिनभर में ‘मिर्जापुर’ ने हिंदी मार्केट में कुल 38.65 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की। सुबह के शोज में 20.15 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही, जो दिन बढ़ने के साथ लगातार बेहतर हुई। दोपहर में यह 35.38 प्रतिशत, शाम में 38.38 प्रतिशत और रात के शोज में 60.69 प्रतिशत तक पहुंच गई।

वहीं, अगर देखा जाए, तो फिल्म ने रविवार को 36 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जिसके मुकाबले सोमवार की कमाई में 55.6 प्रतिशत की गिरावट आई। गुरमीत सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, रवि किशन और रसिका दुग्गल समेत कई अहम किरदारों में नजर आए हैं।

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