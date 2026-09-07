Mirzapur The Movie Box office Collection Day 3: ‘मिर्जापुर’ की दुनिया जब ओटीटी से निकलकर बड़े पर्दे पर पहुंची, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वेब सीरीज की लोकप्रियता सिनेमाघरों में भी दर्शकों को खींच पाएगी। अब रिलीज के तीन दिनों के आंकड़े इस सवाल का जवाब काफी हद तक दे चुके हैं। पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु स्टारर ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने अपने पहले वीकेंड में ही शानदार कमाई करते हुए दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

सैकनिल्क के अनुसार, तीसरे दिन ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने 11,344 शो में 36 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इससे भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 112.35 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 93.75 करोड़ रुपये हो गया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पहले सोमवार को फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी।

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वहीं, विदेशों में फिल्म ने तीसरे दिन 7 करोड़ रुपये कमाए, जिससे उसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 20 करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 132.35 करोड़ रुपये हो गया है। रविवार को थिएटर में फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 66.79% रही, जिसमें सुबह के शो में 37.92%, दोपहर के शो में 75.23%, शाम के शो में 80.31% और रात के शो में 73.69% दर्ज की गई। दिल्ली-NCR इलाके में 1258 शो में थिएटर ऑक्यूपेंसी 73.5% रही, जबकि मुंबई में 796 शो में यह 56.3% थी।

इसके अलावा तेलुगु भाषा वाले वर्जन की कुल थिएटर ऑक्यूपेंसी 30.44% रही। बता दें कि ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने रविवार को हिंदी में सबसे ज्यादा 35.75 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं, तेलुगु में फिल्म ने सिर्फ 25 लाख का बिजनेस किया।

पहले वीकेंड पर इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

अगर ‘मिर्जापुर द मूवी’ के पहले वीकेंड कलेक्शन की तुलना करें, तो इसने 2026 में रिलीज हुई 7 फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में ‘धमाल’, ‘भूत बंगला’, ‘कॉकटेल 2’, ‘वेलकम टू द जंगल’, ‘ओ रोमियो’, ‘ऐल्फा’ और ‘आवारापन 2’ शामिल है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ‘मुन्ना भैया’ और ‘गुड्डू भैया’ क्या वीकेंड जैसा जलवा नॉन वीकेंड में भी जारी रख पाते हैं या नहीं।

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